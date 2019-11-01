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Новости гемблинг-мира: В Грузии один из общественных вещателей отказался показывать гемблинг-рекламу, слоты от Вулкан Старс
|Ксения ДАВЫДОВА
|01 Ноября 2019 г.
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На Первом канале Общественного вещателя Грузии уже с 2020 года перестанут транслировать рекламу гемблинг-услуг. До этого компания по-прежнему будет исполнять свои обязательства.
Первый канал принял это решение на основании своей миссии вещателя. Таким образом они смогут оказать посильную поддержку в борьбе с распространением нелегального гемблинга. По мнению руководства, такой шаг повлечёт за собой финансовые потери. Деньги, полученные от гемблинг-рекламы были необходимы для приобретения лицензий на показ спортивных мероприятий.
В Грузии нет запрета на подобную рекламу, но общественное мнение о продвижении азартных игр крайне негативное. По мнению населения она отрицательно влияет на подрастающее поколение и даже было зафиксировано много случаев когда несовершеннолетние принимали участие в азартных играх. Однако эксперты считают, что проблема заключается не в количестве гемблинг-рекламы, а в самих жителях, которые отличаются азартным темпераментом. Даже если такой вид игорного маркетинга будет полностью запрещён, гемблинг всё равно останется проблемной сферой. В Грузии игры в казино продолжают выводить на новый уровень и в игорных заведениях уже появились современные слот-машины. В стране легализированы азартные игры и они ежегодно привлекают большое количество туристов.
Помимо наземных заведений широко распространены и онлайн-казино, которые также пользуются большим спросом. Игра в интернете имеет множество преимуществ, таких как:
Однако, выбирая онлайн-ресурсы следует отдавать предпочтение только известным игорным операторам с многолетним опытом работы. Одним из таковых стал Вулкан Старс, предоставляющим своим клиентам не только огромный ассортимент игр на любой вкус, но и безопасность их аккаунтов. Все данные надёжно защищаются, чтобы уберечь пользователей от взломов. Пройдя простую регистрацию на сайте https://casino-vulkan.games/, можно сразу же начинать играть, выбрав демо-версию понравившегося слота. Она предназначена для тренировок, а для более серьёзной игры уже понадобится пополнить свой счёт. В этом случае будут предоставлены приятные бонусы и возможность принимать участие в турнирах.
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