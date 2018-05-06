Новости банковской и кредитной сферы

Когда нет возможности обратиться к банковским структурам, люди прибегают к сервисам, предлагающим кредиты «онлайн» на карту. Есть такие предложения и в территориях постсоветского пространства. Вот на этом ресурсе: https://moneyveo.ua/ru/--credit-v-nikolaeve/ можно оформить кредит онлайн на банковскую карту в городе Николаеве. Воспользоваться такой услугой на сайте могут все совершеннолетние граждане Украины при наличии паспорта, ИНН, банковской карты и выхода в интернет.

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На банковские карты, возможно, будут записываться сведения о праве человека на льготы. С помощью уникального номера, который будет иметь привязку к карте, (ID), планируется предоставлять скидки в торговых точках или, к примеру, аптечных структурах. Вопрос о реализации такого проекта в настоящее время прорабатывается. Сим-карты для внесения данных не выбраны, потому что они легко подделываются мошенниками. Банковская карта с точки зрения безопасности здесь боле уместна. Карта оформляется по паспорту и в нее можно будет также внести информацию о льготах. К слову, банковские карты используют многие россияне. Одни становятся участниками зарплатных проектов, другие приобретают кредитные карты и т.д.

В следующем году каждому соотечественнику, получающему льготы, будет присвоен идентификатор. В нем будет находиться информация о статусе: пенсионер это, человек из многодетной семьи или другие варианты. ID будет записан на банковскую карту, он будет функционировать вместе с уникальным идентификатором. Сейчас вместо ID применяются разные документы, например, пенсионное удостоверение у соответствующей категории граждан.

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Малый и средний бизнес получает разноплановую поддержку, в том числе и от государства. У субъектов этого сегмента предпринимательства весьма востребованы кредиты с низкой процентной ставкой. Финансирование такой государственной поддержки будет увеличено более чем на 805 миллионов рублей. Деньги будут взяты в резервном фонде правительства Российской Федерации.

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Один из московских банков имеет предложение по вкладу с романтическим названием «Морская звезда». В 30 тысяч рублей заявлена минимальная сумма вкладываемых средств. Срок составляет почти 1100 дней, он разделен на четыре этапа начисления процентов. За полный срок размещения средств средняя годовая ставка по процентам будет составлять 4,48. По данному банковскому продукту предусмотрены допвзносы (информацию об этом нужно смотреть в условиях по вкладу), а расходные операции не предусматриваются.

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