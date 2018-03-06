Новости азартной индустрии: лотерея для работников United Airlines, предложения от «Джой Казино» и другие события

Премии и разного рода поощрения от своей фирмы за хорошую работу, наверное, понравятся и будут кстати любым сотрудникам с любой должностью. Вот и известная авиакомпания United Airlines из Америки для вознаграждения своих работников внедрила лотерею.

Новая лотерейная система пришла на смену текущей бонусной программе. По старой бонусной системе работники могли рассчитывать на максимальное ежемесячное поощрение в сто двадцать пять долларов. Деньги выплачивались в завершение каждого квартала. В год сумма бонусных средств не могла оказаться больше полутора тысяч долларов. Условия нововведенной лотереи предполагают возможность выигрывать призы. К примеру, до ста тысяч долларов или автомобили «Мерседес». Но, сотрудники должны иметь хорошую посещаемость. Это вызвало протестные настроения работников авиакомпании, по их словам данный критерий подразумевает отсутствие дней по больничному.

Предложения от известного онлайн-клуба

Рассчитывать на бонусные программы своих работодателей, конечно же, хорошо, но еще лучше опираться на собственные силы и удачу. Это можно сделать, к примеру, выбрав Джойказино играть онлайн. «Джой Казино» предлагает своим пользователям широкую линейку игровых продуктов. Чтобы познакомиться с ними, а также удостовериться в правильности выбора онлайн-заведения для прекрасного и интересного времяпрепровождения, можно посмотреть отзывы игроков JoyCasino.

Розыгрыш приглашения на концерт от известного букмекера

Букмекерская контора «ЛЕОН» известна своими неординарными разноплановыми акциями. Девятого марта будет объявлен победитель розыгрыша приглашения на концерт, где выступит бренд-амбассадор БК. Концерт пройдет совсем скоро, семнадцатого марта. Место проведения – зал «Барвиха LuxuryVillage». Счастливчик, к слову, получит не только заявленное приглашение. Также еще его ждет:

столик(vip) на четыре персоны;

два номера на две ночи в отеле категории пять звезд (с шестнадцатого по восемнадцатое марта);

проезд на мероприятие и обратно на лимузине;

тридцать тысяч рублей.

Участвовать в объявленном розыгрыше с прекрасным поощрительным фондом могут все пользователи букмекерского игрока. Но для этого нужно соблюсти ряд условий, например, на сайте БК сделать ставки на спортсобытия. Ставки могут быть одиночные и (или) экспресс. Коэффициент не меньше 1.5. Время – до восьмого марта текущего года.

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