Новости азартной индустрии: киберпорт, БК Betcity, игорное законодательство в Швеции

В российском Министерстве спорта были утверждены требования к киберспортивным состязаниям. Требования касаются разрядов и возможностей их выполнения.

Участие в разного уровня киберспортивных соревнованиях будет предполагать наличие установленного числа побед. Чтобы стать третьеразрядником, необходимо удачное выступление на соревнованиях любого уровня. Второй разряд может быть получен, если было участие в чемпионате МО (муниципального образования). Для первого разряда необходимо посоревноваться на уровне субъекта России. Теперь о количестве побед:

третий разряд – одна победа,

второй – две,

первый – три.

Участвовать в киберспортивных состязаниях можно с четырнадцати лет. Также подготовлены условия для игроков, представляющих команду.

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Новое законодательство в Швеции, касающееся игорного сегмента

С две тысячи девятнадцатого года в Швеции будет действовать новое законодательство, касающееся игорного сегмента. Новые нормы окажутся более жесткими. Изменения в законодательстве будут включать госконтроль не только спортивных ставок, но и наземных казино, игровых автоматов, лотерей и других продуктов «онлайн».

Для операторов тоже новое условие – сервера должны находиться на территории государства. Соглашение на операционную деятельность будет действовать пятилетний срок. Если оператор будет функционировать, игнорируя лицензионные обязательства, ему будет полагаться штраф. Размер штрафной суммы будет составлять десять процентов от суммы дохода за год. Если оператор будет работать вообще без лицензии, штрафы окажутся более ощутимыми или такая деятельность может грозить тюремным заключением.

Заявки на лицензирование можно подавать до середины июля две тысячи восемнадцатого года.

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