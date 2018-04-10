Новости азартной индустрии: игровые автоматы онлайн, повышение налоговых ставок для БК и другие события

Возможно, что в бюджеты территорий Российской Федерации деньги потекут, как говорится, рекой. Ведь в силу вступило с начала апреля повышение налоговой ставки на букмекерскую деятельность. Увеличение двукратное. Повышение коснется обширного ряда территорий. Среди них:

Московская область,

Ленобласть,

Нижегородская,

Крым,

Республика Хакасия и т.д.

Игровые автоматы онлайн

Приверженцы сетевых развлечений иногда выбирают для досуга игровые автоматы онлайн (www.lotorupro.com/classic). И остаются довольны. Ведь это и решение проблемы свободного времени, и захватывающее времяпрепровождение, а также реальная возможность выиграть хороший приз. Онлайн-клубов, располагающих подобными предложениями, в интернете много. Один из них, к примеру, lotorupro.com. Что его отличает от других? Здесь собрана широкая линейка игорных продуктов и действуют привлекательные для пользователей акции.

В стране восходящего солнца утвердили плату за вход в казино

В стране восходящего солнца утвердили плату за посещение казино. Она будет равняться шести тысячам иен (или почти семидесяти четырем долларам). Такое решение исходило от японских властей. Кто должен будет вносить такую плату за посещение? Это граждане страны и иностранцы, проживающие в государстве. Напомним, что японцам разрешается посещать казино не больше трех раз в неделю и не свыше десяти раз в месяц. Слукавить в этом случае не получится, так как посещения будут отслеживаться с помощью идентификационных карточек.

В Тюмени предложили уменьшить налоговые ставки для букмекеров

В Тюмени было предложено уменьшить налоговые ставки для представителей букмекерского сегмента и установить минимальные. Это будет сделано для того, чтобы не было перехода БК в тень. Уже и так с 2016 года на территории наблюдается сокращение числа объектов предпринимательской деятельности в сфере тотализаторов и букмекерства.

Из словарика букмекера

Банком в букмекерстве называют энную сумму денег, которую игрок решил выделить для ставок.

Возвратом именуют именно возврат (денег игроку, если событие по каким-либо причинам было отменено).

Догон – самая популярная стратегия. Ставки на событие делаются до того момента, пока оно не выиграет. А если случится проигрыш, то ставки увеличатся.

Леваком называют договорной матч, когда имеет место договоренность об исходе данного события.

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