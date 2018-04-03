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Новости азартного сегмента: создание киберфутбольной академии, популярные игровые автоматы и другие события
Ксения ДАВЫДОВА   
03 Апреля 2018 г.
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FullHouse24

Киберспорт как движение в основном интересует молодое поколение, но есть у этого явления приверженцы и среди взрослых людей, включая пенсионеров. Одна из новостей, которая направлена всем любителям киберсостязаний, касается создания футбольным клубом «Вольфсбург» собственной киберфутбольной академии. Структура будет заниматься повышением опыта и профессиональных качеств новых игроков.

Предложения от онлайн-клуба

Не только киберспорт является увлечением людей возраста шестьдесят плюс. Есть среди них и такие, кто отдает дань разным онлайн-играм, представленным в Сети. Например, вот на этом сайте – FullHouse24 – можно найти популярные игровые автоматы, которые удостаиваются внимания игроков в течение продолжительного времени. При этом не обязательно выбирать вариант, связанный с денежными вливаниями, и регистрироваться на ресурсе. Можно, коротая время в интернете, потестировать и демо-версии игр. Игроков, которые регистрируются на ресурсе, ждет насыщенная игровая жизнь. Здесь – fullhouse24.ru/play/60-always-hot – проводятся для пользователей захватывающие турниры и разжигающие азарт лотереи, организаторы онлайн-заведения обещают безлимитные выводы выигрышей и кэшбэки.

FullHouse24

Компания Intralot отметила в две тысячи семнадцатом году рост прибыли

У представителей азартной индустрии дела в основном идут хорошо. Неплохие результаты в ушедшем году зафиксировала и греческая компания Intralot, поставляющая интегрированные азартные игры, игровой контент, управление спортставками и т.д. Увеличение поступлений у компании в две тысячи семнадцатом году отмечено в пять с половиной процентов. На одиннадцать процентов поднялся общий доход, который составил более одного миллиарда евро. Компания обновила контракты с пятью американскими гослотереями и подписала новое технологическое соглашение с Camelot для работы с гослотереей шт. Иллинойс.

Доходы от игорного сегмента в Алтайском крае остались на прежнем уровне

У игорного сегмента Алтайского края в доходах по данным на 1 января две тысячи семнадцатого и 1 января две тысячи восемнадцатого года зафиксированы аналогичные показатели. В краевой бюджет поступления в эти периоды составили тридцать четыре миллиона рублей. На первое января две тысячи шестнадцатого года финпоказатель составлял двадцать один миллион рублей. А значит, налоговые поступления продемонстрировали рост.

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