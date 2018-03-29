Новости азартного мира: игорная зона Крыма, предложения от казино Вулкан и другие события

Игорная зона Крыма будет возведена в районе поселка Кацивели. Строительство уже получило одобрение крымских властей.

Инвестор у этого проекта имеется, но его имя пока не оглашалось. Объекты казино могут быть введены в эксплуатацию (предварительный срок) в конце две тысячи девятнадцатого года. А в апреле данный проект будет представлен общественности. Это произойдет в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Предложения от игрового клуба

Не все желающие, а тем более люди пенсионного возраста, запросто могут поехать ради азартного времяпрепровождения в какую-либо игорную зону. Но когда поиграть все-таки хочется, то выход найти при желании можно. Например, рассмотреть предложения от игрового клуба Вулкан. Вулкан Демо поможет пользователю отлично разнообразить досуг большим количеством игр. Здесь собраны автоматы самых известных брендов, среди них:

Novomatic ;

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Можно тестировать игры в демо-режиме или играть на деньги. Вывести выигрыш легко с помощью разных платежных систем. Это:

QIWI;

Яндекс.Деньги;

Moneta.ru.

Можно использовать карты ViSA или MasterCard.

В феврале от предприятий игорной сферы Крыма увеличились налоговые поступления

От предприятий игорной сферы Крыма в феврале текущего года увеличились поступления. Цифры превысили показатели предыдущего месяца в два раза. В региональную казну поступило девятьсот тысяч рублей. Утвержденный бюджет поступлений от игорного сегмента в целом на текущий год составляет почти семь с половиной миллионов рублей.

В Казахстане ужесточат требования к БК

В Республике Казахстан Министерство культуры и спорта ведет работу над законодательством. Новые условия будут более серьезными по отношению к букмекерскому сегменту.

Это интересно

Англичане, оказывается, любят делать ставки в букмекерских конторах на Рождество. Большинство ставок люди делают... на погоду, которая будет в первый рождественский день. Снег пройдет или может дождик прольется. А может еще и выигрыш порадует.

В канун двухтысячного года ставки из расчета один к десяти миллионам делались на конец света.

У букмекерских контор существует своя терминология. Например, игроки называются беттерами, а банком – стартовый капитал игрока. Человека, который продает прогнозы, называют типстером. А бонусом именуют предложение для игрока, от которого сложно отказаться.

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