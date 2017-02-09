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Новый портал видео-знакомств «Рулетка» запущен в русскоязычной сети
ИА БайкалИнформ   
09 Февраля 2017 г.
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В Рунете появился уникальный аналог известных Pericsope и Chatroulette. Этот сервис позиционирует себя как видеочат "Рулетка" и является самым крупным среди многочисленных собратьев-близнецов в русскоязычной сети. Но это не единственный факт, выделяющий его на фоне прочих ресурсов, способствующих знакомствам и общению на расстоянии. Новоиспеченный портал лишен недостатков, присущих классическим сайтам знакомств.

Завязка отношений на "Рулетке" построена на принципах, исключающих опасную ситуацию, когда за красивыми фотографиями в профилях скрывается неизвестно кто. Пользователи этого видеочата могут сами решать, кому звонить и с кем начинать разговор. Благодаря качественному видео-общению, можно сразу распознать своего человека и тут же перейти к знакомству. И так же быстро нажать кнопку «Далее», закончив разговор, если дружба по каким-либо причинам не заладилась.

На сайте реализована политика полной анонимности. Для использования возможностей сервиса не требуется регистрация и заполнение форм. Чтобы начать общение, достаточно выбрать понравившегося собеседника из предложенного программой интерактивного списка. Выбор на ресурсе представлен несколькими сотнями тысяч русскоговорящих парней и девушек из стран СНГ, Европы и дальнего зарубежья. Для особо стеснительных предусмотрен текстовый чат, где можно предварительно осмотреться, чтобы убедиться в безопасности портала.

Ресурс отличается высокой скоростью работы и потрясающим качеством связи независимо от времени суток и загруженности линии. Все общение абсолютно бесплатное. При желании, пользователи могут обмениваться приятными подарками и стикерами, приобретенными за символическую плату. Предоставляется возможность общаться не только со случайными знакомыми, но и с друзьями. Для этого достаточно поделиться ссылкой.

Кто-то ищет дружбу, а кто-то любовь всей жизни. У видеочата "Рулетки" есть все возможности для того, чтобы взять на себя функции Купидона:

• общение 24 часа в сутки с приятными девушками и парнями;
• без регистрации;
• полная анонимность;
• абсолютно бесплатно;
• отсутствие языкового барьера;
• регулярное обновление баз.

Благодаря создателям этого потрясающего сервиса, теперь на просторах Рунета можно вдоволь посмеяться и насладиться общением с близкими по духу адекватными и порядочными собеседниками. Достаточно иметь компьютер с веб-камерой и микрофоном, а также активное подключение к всемирной паутине. Остальное - задача сервиса видео-знакомств с символичным названием "Рулетка".

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