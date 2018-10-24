Новый год к нам мчится...

Любимый праздник, как говорят, всех времен и народов Новый год уже совсем не за горами, до него осталось всего лишь два с небольшим месяца. И поэтому подготовку к торжественной встрече нужно начинать как можно скорее, ведь время летит быстро.

Подготовка к Новому Году идет повсеместно

Готовятся к Новому году повсеместно. В семьях детально продумывают меню, список гостей, план мероприятий и выездов в волшебную ночь и т.д. Детсадовцы и школьники разучивают сценарии для новогодних утренников, а их родители прорабатывают организационные моменты по чаепитию и подаркам. Студенты готовят новогодние вечеринки, а в трудовых коллективах витают в воздухе идеи корпоративов.

Обращение к профессионалам в организации праздника - лучший вход

Как показывает практика, чтобы праздник удался на все 100%, лучше поручить организовать и провести его профессионалам. Например, коллективы компаний и фирм могут вызвать Деда Мороза на корпоратив. Преимуществ у такого решения масса, например:

вести мероприятие будет настоящий профи;

Дед Мороз или его фирма сами поработают над сценарием: и шутки вставят, и игры организуют, и песни споют, и танцы исполнят;

представители заказавшей стороны на празднике будут просто отдыхать и развлекаться.

Деда Мороза можно вызвать, конечно, не только на корпоратив, но и на праздник в школу, детский сад, спортивный клуб и т.д. Можно порадовать этим любимым сказочным героем своих детей. А если будут приглашены и соседские ребятишки, то праздник "вскладчину" обойдется дешевле.

Дед Мороз может приехать на праздник и не один, а в компании со Снегурочкой и другими выбранными персонажами. Эта сторона вопроса будет зависеть лишь от желания приглашающих и возможностей их кошелька.

Как оформляется заказ на Деда Мороза

Заказ на Деда Мороза (и других героев) в основном происходит по следующему алгоритму:

Необходимо сделать звонок в фирму или непосредственно подъехать в офис.

На месте или в онлайне выбрать понравившийся сценарий праздника. Если заготовленный вариант не подходит или его нужно отчасти адаптировать под конкретное мероприятие, детально сценарий прорабатывается с менеджером фирмы или с самим Дедом Морозом-ведущим (если сценарии пишет он сам).

Обсуждается время прибытия на праздник Деда Мороза (и Ко), длина выступления. Обычно расценки на работу аниматоров фиксированные, но предусматриваются скидки от фирмы для постоянных клиентов.

Оставляется предоплата, на которую обязательно нужно взять чек.

После доработки сценария он утверждается.

А в преддверие выступления оговаривается место, где артисты смогут переодеться и разместить нужный реквизит.

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