Новый договор Союза биатлонистов России и БК Parimatch

«Ставочный спорт» манит любителей азарта со всего мира, которые не стесняются рисковать собственными финансами ради шанса на крупный куш. Из-за огромной популярности этого азартного развлечения в мире появилось немало букмекерских контор разного рода, которые принимают всевозможные ставки на самые странные и не очень события. В то же время эти компании достаточно влиятельны, чтобы подписывать договоры с крупнейшими спортивными организациями планеты. Так, недавно букмекерская контора Parimatch начала сотрудничество с Союзом биатлонистов России.

Сообщили знаменательную новость в пресс-службе букмекерской компании. Теперь благодаря партнерству Parimatch окажется на Кубке России, чемпионате России, а также на чемпионате России по летнему биатлону. Букмекерская контора обзавелась вполне официальным статусом партнера Союза биатлонистов.

Президент Союза Владимир Драчев заявил, что Parimatch является «одним из лидеров индустрии беттинга в России». Это сотрудничество порадовало президента СБР, к тому же он надеется, что таким образом им удастся продвинуть популярность биатлона во всей стране. Владимир Драчев заметил, что в будущем это партнерство может быть расширено, для чего будут прилагаться всевозможные усилия.

Сложно не согласиться с президентом Союза биатлонистов, ведь «Париматч» действительно считается очень крупным и значимым игроком на рынке букмекерских контор. Впрочем, таких вот игроков там немало, а вот узнать, кто из них лучше всего подходит именно для вас, порой бывает непросто. С этим делом могут помочь различные рейтинги букмекерских заведений, включая портал Top-Bk.com.

К слову, здесь же можно глянуть последние ставки букмекерского мира. А сейчас как раз в самом разгаре чемпионат мира по хоккею с шайбой, который закончится совсем скоро. Конечно, это важнейшее событие в мире спорта не смогли пропустить все букмекерские организации мира. Крупные и не очень компании предложили сделать ставку на победителя турнира, и здесь уже нашим есть чем гордиться.

По результатам многих ставок Россия оказалась фаворитом этого турнира. На второе место попала Канада, а на третье – Швеция. В целом получилась достаточно привычная расстановка сил, хотя всё равно очень интересно, чем же закончится это ледовое противостояние.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ