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Новый договор Союза биатлонистов России и БК Parimatch

Егор СТУКОВ   
24 Мая 2019 г.
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Новый договор Союза биатлонистов России и БК Parimatch

«Ставочный спорт» манит любителей азарта со всего мира, которые не стесняются рисковать собственными финансами ради шанса на крупный куш. Из-за огромной популярности этого азартного развлечения в мире появилось немало букмекерских контор разного рода, которые принимают всевозможные ставки на самые странные и не очень события. В то же время эти компании достаточно влиятельны, чтобы подписывать договоры с крупнейшими спортивными организациями планеты. Так, недавно букмекерская контора Parimatch начала сотрудничество с Союзом биатлонистов России.

Сообщили знаменательную новость в пресс-службе букмекерской компании. Теперь благодаря партнерству Parimatch окажется на Кубке России, чемпионате России, а также на чемпионате России по летнему биатлону. Букмекерская контора обзавелась вполне официальным статусом партнера Союза биатлонистов.

Президент Союза Владимир Драчев заявил, что Parimatch является «одним из лидеров индустрии беттинга в России». Это сотрудничество порадовало президента СБР, к тому же он надеется, что таким образом им удастся продвинуть популярность биатлона во всей стране. Владимир Драчев заметил, что в будущем это партнерство может быть расширено, для чего будут прилагаться всевозможные усилия.

Сложно не согласиться с президентом Союза биатлонистов, ведь «Париматч» действительно считается очень крупным и значимым игроком на рынке букмекерских контор. Впрочем, таких вот игроков там немало, а вот узнать, кто из них лучше всего подходит именно для вас, порой бывает непросто. С этим делом могут помочь различные рейтинги букмекерских заведений, включая портал Top-Bk.com.

К слову, здесь же можно глянуть последние ставки букмекерского мира. А сейчас как раз в самом разгаре чемпионат мира по хоккею с шайбой, который закончится совсем скоро. Конечно, это важнейшее событие в мире спорта не смогли пропустить все букмекерские организации мира. Крупные и не очень компании предложили сделать ставку на победителя турнира, и здесь уже нашим есть чем гордиться.

По результатам многих ставок Россия оказалась фаворитом этого турнира. На второе место попала Канада, а на третье – Швеция. В целом получилась достаточно привычная расстановка сил, хотя всё равно очень интересно, чем же закончится это ледовое противостояние.

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