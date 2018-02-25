Ночной прицел: функционал и особенности выбора

Для многих пенсионеров, особенно живущих в сельской местности, охота является не только отличным способом с адреналином провести время, но иногда и средством выживания посредством добычи зверя. И для тех, и для других целей необходимо иметь качественное охотничье снаряжение.

Раньше, например, можно было только грезить о том, чтобы хорошо видеть предметы в условиях темноты. А теперь предложений такого прибора, как ночной прицел, на рынке охотничьего (и не только) снаряжения великое количество. Прицелы для ночного видения малогабаритны, устанавливаются они на переносном оборудовании. Чтобы отлично видеть в темное время суток прицел можно по направлению ствола приспособить на ружье.

Прицелы могут нести разный функционал. Например, обеспечивать качественное видение только в темное время суток, днем и ночью (двойной функционал), днем и ночью, а также в режиме сумерек (тройной функционал). Прибор улавливает объект и многократно его увеличивает.

Модели приборов ночного видения в целом могут различаться по производителям и назначению. Разведка, охота, ориентирование – во всех этих действиях можно использовать разные виды оборудования.

При выборе ночного прицела необходимо учесть ряд моментов. Модель может быть оптической или цифровой. Важно посмотреть, насколько четко может быть передана картинка. Ведь чем более четким будет изображение, тем быстрее можно будет понять, на чем сфокусирован прицел. Картинка не должна быть блеклой. Еще один момент - прочность оборудования и его эксплуатационные свойства.

Стоит посмотреть, на сколько объект прицелом может быть приближен. Например, предлагается трех- или четырехкратное увеличение. Немаловажными параметрами являются поле зрения, диаметр объектива, возможности фокусировки, вес оборудования и его габариты. Стоит учесть особенности местности, где будет использоваться прицел и его конкретный предполагаемый функционал. Перед покупкой желательно поговорить с людьми, знающими толк в выборе ночных прицелов, ознакомиться с отзывами на специализированных форумах или на сайтах, где могут быть подняты такие темы. Еще необходимо учитывать, что многие прицелы подходят только к определенной марке оружия.

Интересную услугу клиентам предлагают некоторые специализированные магазины. Это тест-драйв. Выбранную пару-тройку приборов можно проверить, как говорится, в деле в течение оговоренного времени (обычно от двух до трех недель) и уже окончательно определиться с покупкой.

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