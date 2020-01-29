Нетканое полотно – материал завтрашнего дня, активно применяемый в дне сегодняшнем

Текстильные материалы бывают разные. Например, ткани. Они изготавливаются по ткаческой технологии, при этом материал образуется путем переплетения основных и уточных нитей. Трикотаж получается при вязке нитей с образованием петель, в результате этого материалу придается объемность, и его легко можно драпировать, укладывать и т.д. Есть еще нетканые материалы, их изготавливают методом укладки и скрепления волокон без стадии нитепрядения. Сырьевая масса при производстве нетканого полотна раскатывается до тонкого слоя и прошивается.

Способы производства нетканого полотна

Холстопрошивное полотно изготавливается механическим способом, волокна – основу ткани, прошивают нитями между собой. Нитепрошивное полотно образуют прошиванием одной или несколькими системами нитей.

Виды нетканого полотна

Чтобы купить неткол, стоит понимать, какой материал необходим, потому что таких изделий выпускается большое количество, например, это может быть:

ватин,

синтепон,

спанбонд,

фетр и т.д.

Список нетканых материалов год от года становится все обширнее, поэтому такое полотно определенно можно назвать материалом завтрашнего дня.

Назначение нетканых полотен

По назначению нетканые полотна можно разделить на несколько групп:

технические,

бытовые,

медицинские.

Технические изделия – обтирочные, обивочные, изоляционные и т.д. Они широко используются в строительной сфере, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.

К бытовым нетканым полотнам относятся материалы, подходящие для пошива всевозможной одежды (ватин, войлок, фетр и другие).

В медсфере активно применяются одноразовые полотенца, пеленки, салфетки, простыни. Неткаными могут быть также перевязочные материалы, подгузники, прокладки и другие изделия.

Сырье для изготовления нетканых полотен

В качестве сырья для изготовления нетканых полотен выступают хлопок, лен, шерсть, шелк, искусственные и синтетические волокна. Отходы текстильного производства также могут служить базой для создания нетканого полотна.

Процесс изготовления нетканого полотна

Для того, чтобы изготовить нетканое полотно, необходимо несколько этапов. Первый – это очистка сырья и его сортировка. Следующий этап – формовочная стадия, волокна при этом укладываются в разных направлениях. Третий этап – связывание материала. И финальный – обработка полотна. Сюда можно отнести сушку, отбеливание, окраску и другие работы.

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