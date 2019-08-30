Несколько советов, как выбрать недорогой матрас

Чтобы спать с комфортом, необязательно выбирать люксовый матрас. Даже среди продукции экономкласса можно найти множество отличных вариантов хорошего качества.

Сейчас недорогие матрасы реализуются не только на распродажах, но и постоянно в интернет-магазинах. Например, на специализированном сайте «Ортик» представлено большое количество практичных и комфортных моделей различных размеров от ведущих российских и европейских производителей такой продукции. В огромном ассортименте спальных принадлежностей вы сможете подобрать матрас, соответствующий индивидуальным предпочтениям, важным требованиям по характеристикам и бюджету.

Рекомендации по выбору

Современный ассортимент матрасов впечатлит даже самого предвзятого и опытного покупателя. Но чем больше выбор, тем он сложнее. Чтобы облегчить задачу, специалисты дают несколько советов, к которым следует обязательно прислушаться.

Даже для моделей одного сегмента характерна существенная разница в цене. При изготовлении очень дешевых матрасов производители обычно снижают собственные затраты в ущерб качеству. Лучше ориентироваться на средние и высокие цены в экономкатегории. Обратите внимание на пружинный блок: лучше остановить выбор на моделях с независимыми пружинами (если беспружинный вариант вам не подходит). При этом они не должны быть разреженными или слишком плотно располагаться по отношению друг к другу. Хороший слой, покрывающий пружины, выполняется из следующих материалов: войлок или поролон. Толщина такого пласта должна быть не меньше 1,5 сантиметра. В дополнение к хорошей ткани и гладким швам чехла качественное изделие экономкласса должно иметь специальное покрытие из прочного, износостойкого материала (например, жаккарда) либо стеганое на синтепоне или ватине.

Выбирая недорогой матрас, необходимо учитывать и репутацию производителя. Среди многочисленных брендов есть известные и проверенные, которые пользуются уважением на рынке. Это Ormatek, Dreamline и др. Эти изготовители выпускают практичные постельные принадлежности экономкласса, которые отличаются хорошими качественными параметрами. Вам не составит труда подобрать оптимальную модель на https://www.ortik.ru/ortopedicheskie_matrasy/deshevye-matrasy — расширенный поиск и фильтры помогут найти матрас по следующим параметрам:

габариты — ширина, длина, высота;

жесткость;

предельная нагрузка;

материалы наполнителя и чехла;

стоимость.

Тщательно выбирайте модель, сравнивайте варианты. В итоге вы сможете купить качественный, но довольно дешевый матрас, который обеспечит комфортный и здоровый сон.

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