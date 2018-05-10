Несколько интересных идей дополнительного дохода на пенсии

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Ни для кого не секрет, что из-за низких пенсионных пособий российским пенсионерам приходится либо продолжать работать, либо искать дополнительный заработок на пенсии. Ведь пожилым людям тоже хочется не только покушать и одеться, но и развлечься в свободное время и даже попутешествовать...
С другой стороны, работу на пенсии можно в целом считать скорее положительным явлением, так как она позволяет пенсионерам чувствовать себя полноценными членами общества, дольше сохранять активность. Но многие из них и не задумываются, что прибавку к пенсии могут приносить даже их увлечения. Мы расскажем вам об интересных идеях, как пополнить бюджет, выйдя на пенсию.
Пожалуй, мы не будем рассказывать о таких суперсовременных способах заработка, как майнинг криптовалют (добыча цифровых денег). Хотя уже есть случаи, когда операциями с криптовалютой занимаются именно пенсионеры. Но все же их пока очень мало. Однако советуем вам все-таки находиться в курсе современных веяний и поинтересоваться темой электронных денег. Благо, информации о криптовалюте сейчас достаточно много в интернете, особенно на специализированных сайтах, где даже новичкам объяснят, что это такое, например, на сайте Clickchain.
А вот чем вы действительно можете заняться на пенсии прямо сейчас, так это фрилансом - одним из наиболее распространенных способов подработать для пенсионеров. Это вовсе не удел молодежи и студентов, как многие считают. Фрилансом можно назвать любую работу, в которой есть заказчик и свободный исполнитель. Посредниками, которые помогают заказчикам и исполнителям работы найти друг друга, являются так называемые биржи – в интернете их предостаточно. Чаще всего пенсионеры, имея за плечами богатейший опыт в различных сферах жизни, берутся за написание текстов (обзоров, отзывов и комментариев) на биржах копирайтинга.
Еще один неплохой способ подзаработать касается тех, у кого есть хобби – рукоделие. Согласитесь, таких пенсионеров немало. Так почему бы не превратить свое увлечение вязанием, изготовлением изделий из бисера и т.д. в бизнес? Да можно и научиться, благо, времени для этого у пенсионера хватает. К примеру, сейчас очень востребована бижутерия ручной работы. Изготовление эксклюзивных колец и серег, элитных ожерелий и подвесок, красивейших браслетов и брошей может принести немало денег. Для этого понадобится, по сути, лишь фурнитура и, конечно, немного фантазии. Кстати, очень популярны сегодня и изделия с ручной вышивкой.
Любите работать в огороде? И это тоже можно превратить в заработок. Например, выращивать фигурные овощи и фрукты. Все наверняка видели телесюжет о квадратных арбузах, выращиваемых в Японии. Их стоимость почти в 10 раз превышает обычную. В России таких предложений пока мало, так что желающие купить фрукты или овощи, скажем, в форме сердца всегда найдутся. Даже рестораны могут заинтересоваться необычными плодами. В общем, дерзайте и превратите свои увлечения и опыт в дополнительный доход!
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