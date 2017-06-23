Несколько идей для незабываемых путешествий

Путешествовать любят почти все, вне зависимости от возраста, сферы профессиональной деятельности и увлечений. Этому виду отдыха нужно отдаваться щедро, с душой и на полную катушку собирать приятные эмоции и яркие позитивные впечатления. В последнее время стало актуальным отправляться, к примеру, в физкультурные туры. Их проводят тренеры по разным видам спорта, также мастера спорта великих достижений, в основном которые уже закончили свою карьеру. Это может быть путешествие в тихий уголок родного края, где группа единомышленников проведет на природе серию тренировок, пообщается и наберется сил для дальнейших свершений. Также есть продолжительные путешествия с популярными инструкторами, например йога-туры в Индию.

Любителям культурных ценностей подойдет неповторимый, рекомендуемый, известный всему миру город Санкт-Петербург. Ознакомиться с разнообразием, стоимостью и заказать экскурсии по Санкт-Петербургу можно, к слову, вот на этом ресурсе: excursions.tarispb.ru. Что ожидает путешественника в прославленном мегаполисе? Великолепные фонтаны Нижнего парка, Большой Петергофский дворец, Разводная площадь. Можно записаться на обзорную экскурсию по городу, одним из предложений которой является посещение Исаакиевского собора, или отправиться осматривать достопримечательности Царского села. Еще самые известные места, которые невозможно не посетить, Государственный Эрмитаж, Дворцовая площадь, Александринский и Мариинский театры, Кунсткамера, Петропавловская крепость и т.д.

Еще сейчас в чести гастрономические туры. В рамках путешествия интересующиеся узнают о становлении кулинарной культуры какого-нибудь народа. Можно заказать зеленый тур, где гость посещает производства и фермы, которые выпускают экологически чистые продукты. В пределах населенного пункта стоит уделить внимание проводимому повсеместно празднику урожая или другим подобным мероприятиям, в такой тур можно отправиться самостоятельно или в компании родных и друзей. Отдых предполагает не только закупку продукции местных производителей, но и увлекательный процесс дегустации на месте. Любителям комфорта подойдет небольшое ресторанное путешествие. Действа с показом приготовления блюд и приглашением «отведать» проводят как отдельные точки изысканного питания, так и несколько сразу.

Вот лишь несколько видов интересных путешествий, которые оставят массу впечатлений и запомнятся надолго. Главное, не сидеть на месте, интересоваться актуальными предложениями. Ведь для удивительной поездки совсем не обязательно копить средства целый год и отправляться далеко «за дальние моря».

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