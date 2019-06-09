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Непривычно: пожилой шотландец развелся с женой и вступил в брак с мужчиной
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2019 г.
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61-летний Джек Маршалл из Шотландии сменил сексуальную ориентацию после 30 лет брака. Об этой истории пишет The Mirror.

61-летний Джек Маршалл из Шотландии сменил сексуальную ориентацию после 30 лет брака.

Маршалл женился в 19 лет и по его словам, первые 10 лет любил жену, растил дочерей. Однако потом в голове начали возникать мысли о мужчинах. Разрушать семью он не стал ради детей, но когда они выросли, он все же принял решение уйти от супруги и сменить ориентацию.

Сейчас его дети и бывшая жена сохраняют с ним нормальные отношения. Сам же Маршалл не просто ушел к мужчине, но еще и возглавил организацию «Геи-отцы Шотландии», где такие же, как он, встречаются и поддерживают друг друга.

  • Многие наши читатели будут шокированы, естественно. Сама такая "свобода нравов" у нас воспринимается настороженно, к людям с нетрадиционной секс-ориентацией вообще традиционно отношение "не очень-то", а тут еще и на старости лет... и не скрывают... тьфу. Такое отношение понятно, так уж мы воспитаны. Но, как минимум, надо просто иметь в виду, что такие житейские истории случаются в мире. Люди разные, природа человеческая проявляет себя иной раз самым неожиданным образом... А то, что о них пишет пресса — вовсе не означает, что такая "распущенность" навязывается как норма или (с чего бы это?) "рекламируется". Так что мир не рухнул, пожилым супругам вовсе не обязательно поголовно, стройными рядами шествовать в гей-сообщество.

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По инф. rosbalt.ru

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