Неплательщикам отключат... унитазы

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Чем пахнет власть?

В США вышла серия свечей с ароматами мировых политиков.

Хотите ощутить запах власти? Тогда это предложение для вас! В американский онлайн-магазин Etsy поступила ограниченная серия свечей с ароматами мировых политиков: Владимира Путина, Дональда Трампа и Джастина Трюдо.

Как стало известно журналу курьёзов «Перлы.ру», стоит каждая такая свеча 18,50 $ и пахнет не самим политиком, как возможно кому-то и хотелось, а скорее, теми возникающими ассоциациями, которые возникают в сознании людей, когда они слышат его имя.

Итак, о свече с портретом и ароматом президента России Владимира Путина говорится, что «Свеча с ароматом Путина совмещает нотки древесины, земли и дыма, поднимающегося от сожжённых городов ваших врагов. Это мужественный парфюм, призванный передать суть Владимира Путина и устранить запах политических оппонентов из вашего дома».

О красной свече с ароматом премьер-министра Канады Джастина Трюдо на сайте сообщается, что пахнет она чаем со специями и ароматом клёна, потому что Трюдо – канадец. На крышке свечи напечатан портрет политика. На тот случай, «если вы хотели поцеловать уменьшенную версию канадского премьер-министра».

Для помещений, где запрещено жечь свечи, выпускается версия свечи без фитиля и, по заверениям продавца, свеча «всё равно будет источать весьма сильный аромат, а Джастин Трюдо всё равно будет выглядеть довольно привлекательно».

А вот свече с ароматом американского президента Дональда Трампа портрет даже и не нужен. К крышке свечи приделано то, что является не менее узнаваемым, чем имя или портрет политика — знаменитая золотистая копна, украшающая фасад его головы.

В описании говорится, что хотя свеча Трампа и обладает «невероятным ароматом», никто не гарантирует, что этот насыщенный запах покажется вам приятным. Тем не менее пахнет Дональд Трамп первоклассными ароматами, среди которых запах солнцезащитного лосьона и жареного стейка.

МГ: Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. И что касается аромата Дональда Трампа, то, сдаётся, что для большинства населения планеты пахнет он большими неприятностями...

В суд на Бога

Румынский заключённый подал в суд на Бога. Отбывающий срок за убийство мужчина обвинил Господа в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием.

По словам истца, пройдя обряд крещения, он заключил с Богом договор, что тот будет оберегать его и помогать ему, однако за всю жизнь так и не увидел от Боженьки ничего хорошего. Судьи, рассматривавшие это дело, вероятно, не страдали от безделья, а потому отклонили иск.

МГ: Вот уж поистине: на Бога надейся, сам не плошай! И ещё: уж не наметилась ли в этом деле некая тенденция? Не так давно иск Богу почти такого же содержания предъявил американец, правда, с тем же результатом. Однако важен прецедент...

Неплательщикам отключат... унитазы

В одном из городов Украины должников стали отключать от канализации с помощью специальных заглушек – изобретения местных коммунальщиков. Если раньше должникам просто перекрывали водопровод и любой жэковский слесарь за умеренную плату мог «исправить положение», то теперь вода в квартиру поступает, но стоки сливать некуда.

Отключённые должники поначалу выходят из положения, либо пользуясь туалетами соседей, либо переселяясь на время к знакомым и друзьям, но, помаявшись пару дней, вынуждены-таки оплачивать долг, пишет «Сегодня». За то, чтобы снова подключиться к канализации, людям приходится доплачивать по 300–500 гривен. Как устроено новое изобретение, «Днепроводоканал» держит в строгом секрете, а способа «обмануть» хитрую заглушку народные умельцы пока не придумали. Коммунальщики утверждают, что отключают лишь квартиры платёжеспособных должников, предварительно оценивая уровень их доходов – к примеру, по наличию кондиционеров и по обстановке в квартире.

МГ: Ничего не скажешь, хороший метод борьбы с неплательщиками нашли коммунальщики! Правда, с трудом верится, что секрет заглушки продержится долго. Славяне – народ изобретательный...

Ямы на продажу

Мифу о том, что в Германии самые лучшие в мире дороги, похоже, приходит конец. Как стало известно «Перлы.ру», дабы собрать денег на ремонт дороги, небольшой немецкий муниципалитет Нидерциммерн в Тюрингии начал распродажу выбоин по 50 евро за штуку. «Залатай это!» – гласит слоган акции на сайте города, призывающий немцев купить одну или несколько из сорока ям, выставленных на продажу.

Как сообщают немецкие СМИ, имена покупателей будут увековечены на небольших табличках, которые будут вмонтированы на обочине рядом с залатанными на их средства выбоинами.

Благодаря тому, что акцию поддержали ряд телеканалов и газет, некоторые ямы уже распроданы. И первыми покупателями выступили сами представители муниципалитета Нидерциммерна, затем к ним подключились жители городка.

МГ: Потрясающая инициатива! А вот если бы в Иркутске начать продавать дорожные ямы, интересно, многие ли откликнутся? А ведь это – какая же экономия для городского бюджета!

Неграмотный учитель

Американец Джон Коркоран умудрился 17 лет проработать преподавателем в одной из средних школ Калифорнии, при этом не умея ни читать, ни писать!

Ещё в начальной школе учителя причислили Коркорана к категории «дурачков» и тем не менее переводили из класса в класс. В старших классах, чтобы скрыть от окружающих свою безграмотность, он стал изощряться, врать, пропускать уроки. Но в 1956 году он получил-таки свой диплом.

Непонятно как, но он умудрился продолжить своё «образование», поступив в колледж, который и закончил в 1961 году со степенью бакалавра в области образования! Я не мог ни читать, ни писать, но я мог «читать» систему и «читать» людей», – рассказал Коркоран.

Что он и доказал, устроившись на работу преподавателем в одну из средних школ в Калифорнии, где проработал 17 лет.

Но с возрастом в нём проснулась горечь от осознания своего недостатка и угрызения совести. «Как учителя меня страшно удручало то, что я вот учу детей, а сам не умею читать, – признался Коркоран. – Мне стало стыдно за себя, за всю нашу страну, за наши школы, в которых детей не могут научить читать!»

В 48 лет он отважился вновь пойти учиться. Тайком записался на один из курсов и уже через год смог читать на уровне шестого класса. Сейчас он адвокат, специализирующийся в области образования...

МГ: Не в этой ли школе обучались некоторые американские политические деятели, сейчас несущие бред о «злобной», «агрессивной» России?

В суд на Бога

Румынский заключённый подал в суд на Бога. Отбывающий срок за убийство мужчина обвинил Господа в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. По словам истца, пройдя обряд крещения, он заключил с Богом договор, что тот будет оберегать его и помогать ему, однако за всю жизнь так и не увидел от Боженьки ничего хорошего. Судьи, рассматривавшие это дело, вероятно, не страдали от безделья, а потому отклонили иск.

МГ: Вот уж поистине: на Бога надейся, сам не плошай! И ещё: уж не наметилась ли в этом деле некая тенденция? Не так давно иск Богу почти такого же содержания предъявил американец, правда, с тем же результатом. Однако важен прецедент...

Неплательщикам отключат... унитазы

В одном из городов Украины должников стали отключать от канализации с помощью специальных заглушек – изобретения местных коммунальщиков. Если раньше должникам просто перекрывали водопровод и любой жэковский слесарь за умеренную плату мог «исправить положение», то теперь вода в квартиру поступает, но стоки сливать некуда.

Отключённые должники поначалу выходят из положения, либо пользуясь туалетами соседей, либо переселяясь на время к знакомым и друзьям, но, помаявшись пару дней, вынуждены-таки оплачивать долг, пишет «Сегодня». За то, чтобы снова подключиться к канализации, людям приходится доплачивать по 300–500 гривен. Как устроено новое изобретение, «Днепроводоканал» держит в строгом секрете, а способа «обмануть» хитрую заглушку народные умельцы пока не придумали. Коммунальщики утверждают, что отключают лишь квартиры платёжеспособных должников, предварительно оценивая уровень их доходов – к примеру, по наличию кондиционеров и по обстановке в квартире.

МГ: Ничего не скажешь, хороший метод борьбы с неплательщиками нашли коммунальщики! Правда, с трудом верится, что секрет заглушки продержится долго. Славяне – народ изобретательный...

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