Немного сведений о плитке терраццо

Для придания эстетичного вида любому помещению необходимы отделочные материалы. Одним из популярных и востребованных сегодня можно назвать плитку терраццо. Ее отличает широкий спектр применения. Материал можно использовать для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Приобрести плитку терраццо можно в специализированных точках продаж и через интернет. Она бывает разных видов: керамическая, керамогранитная, мозаичная или клинкерная.

Плитка терраццо производится из натурального камня, добавляются в процессе изготовления отделочного материала разные компоненты. В их числе мрамор, песок, стекло, кварц и другие. Все эти добавки измельчаются до необходимого размера. Плитка выпускается различных геометрических вариантов. Форма может быть квадратной, прямоугольной или многогранником. Также изготавливается фигурная плитка. Технология терраццо позволяет придать каждой плитке уникальный рисунок, хотя в целом все смотрится одинаковым. На большой площади будет создаваться эффект сложного рисунка, что позволит человеческому глазу отдыхать (словно разглядывается при этом картина природы).

Важные характеристики плитки терраццо – нескользкость (при любой степени полировки поверхности и в дождь), ремонтопригодность, пожаробезопасность и долговечность. Ей не страшны пешеходные нагрузки, а для отдельных видов – колесные.

Областей использования у плитки терраццо немало. Например, она эффектно смотрится как напольное покрытие. Ее применяют также для облицовки стен в ванной комнате, туалете или в совмещенном санузле. Можно использовать такую плитку и на кухне в качестве фартука. Для этого необходимо подобрать отделочный материал, держа ориентир на расцветку кухонного гарнитура. Керамогранитная плитка терраццо активно применяется в зданиях в местах общего пользования – материалом облицуют стены, также покрывают пол.

Любопытная информация

Керамическая плитка – искусственно созданный материал, но изготавливается он из натурального сырья. Такая плитка может прослужить целых 100 лет.

Качественная керамическая плитка тверже и прочнее, чем цемент или железобетон.

Раньше керамическую плитку изготавливали вручную, а теперь процесс полностью автоматизирован.

Каждая плитка, которая находится в стадии изготовления, называется мастерами «бисквитом».

Родиной керамогранита считается Италия, а лидирующие позиции по изготовлению этого материала занимает Китай.

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