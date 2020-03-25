Немного об экологии: что такое санитарно-защитные зоны и любопытные экофакты

Чтобы обеспечивать нашу комфортную жизнь, на свете много работает промышленных предприятий. Есть они и в России, конечно. Так или иначе, промышленные структуры оказывают влияние на всё, что окружает их территорию: на водные источники, землю и воздух. Вокруг промплощадок и иных объектов могут существовать санитарно-защитные зоны. Их размер и рамки определяются на основании СанПиН. Защитная зона отделяет от предприятий жилые дома и коттеджные застройки, а также территории отдыха людей, санатории, курорты, садоводческие кооперативы и т.д.

Санитарную зону нельзя так просто взять и начертить палочкой вокруг фабрики, проект защитной территории должен быть разработан профессионалами. Например, такую важную экологическую услугу можно заказать здесь: docservis.ru/jekologicheskoe_proektirovanie/szz/. Чтобы специалистами был разработан проект санитарной зоны, необходимо предоставить определенный пакет документов. В их числе, к примеру: информация об объекте (с коммуникациями, обозначением зеленых территорий и наличествующих водоемов, указанием расстояния до ближайшей жилой застройки и т.д.); предварительное согласование с властями о планируемой деятельности и т.д.

А теперь обратимся к любопытным экофактам. Они, конечно, не только развлекают, но и заставляют задуматься...

Уилсон, биолог из Гарварда, утверждал, что ежегодно с планеты Земля исчезает примерно 30-32 тысячи видов живых организмов. И если ситуацию не менять, то к концу нынешнего столетия на планете останется лишь половина из живых существ, наличествующих сейчас.

Бутылки из пластика – узнаваемая, привычная и используемая многими вещь. И эти бутылки, к сожалению, очень опасны для нашей планеты, так как имеют большой период разложения – примерно в 500-550 лет. Пластик загрязняет не только землю, но и Мировой океан. В его воды каждый год попадает 250-270 млн тонн пластиковых и пластмассовых изделий.

Леса Амазонки характеризуются особой влажностью. Они выделяют 20% мирового запаса кислорода.

В одном из населенных пунктов Швейцарии, это Церматт, не передвигаются на автомобилях и иных транспортных средствах с выхлопом. Что здесь приветствуются? Велосипеды, электромобили и гужевой транспорт (приводится в движение животными). В общем, молодцы жители этой местности, поддерживают свой курорт реальными экологическими мероприятиями. Нам бы всем так!

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