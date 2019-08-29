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Немного информации о работе в фоторедакторе и интересные факты про фотографии
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Августа 2019 г.
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Немного информации о работе в фоторедакторе и интересные факты про фотографии

На яркие красивые качественно выполненные фотографии всегда приятно посмотреть. И чтобы поистине каждый снимок был шедевром, можно для его обработки использовать фоторедктор.

В интернете есть много предложений по таким приложениям. Людям в возрасте, стремящимся осваивать новые интернет-возможности, желателен фоторедактор, который будет освоить комфортно и не сложно. Например, о простом фоторедакторе на русском можно поподробнее узнать на photo-master.com. Среди основных функций программы, обозначенных на сайте: улучшение фотографий, удаление объектов, коллекция эффектов, работа с цветом, ретушь портретов и стилизация снимков. В вышеупомянутую коллекцию эффектов входит: ретро, черно-белый вариант, тонирование и другие предложения. В возможностях интересующей многих ретуши портретов – улучшение текстуры кожи, изменение цвета глаз, общая цветокоррекция. Рассказано на сайте об инновационном функционале гибкой обработки фотографий, адаптивной цветокоррекции снимков, «умной» обработке пейзажей, пояснено о высоком качестве редактирования. Можно о программе посмотреть и обзорное видео, такая функция размещена внизу страницы – «Обзорное видео о программе». Также здесь можно найти видеоуроки по работе в программе, информацию о центре поддержки. Имеются, кроме того, полезные статьи с весьма полезными темами: «Как обрезать фото на компьютере», «Как увеличить резкость фотографии», «Как улучшить качество фото». С помощью редактора «Фотомастер» и непрофессионал, наверное, сможет в итоге получать профессионального уровня снимки. Полюбопытствовать точно стоит!

Немного информации о работе в фоторедакторе и интересные факты про фотографии

Среди плюсов работы с фоторедактором (не только с этим, но и с другими) – самостоятельное приведение снимка к желаемому изображению и развитие собственных возможностей в интернет-программах такого направления. Как следует научившись обработке фотографий, можно, наверное, и другим в этом плане помогать – и освоить редактор, и дать снимкам профессиональное качество, если кто-то обратиться.

Это интересно

Сегодня примерно каждые 2 минуты снимается столько фотографий, сколько снимало все человечество в XIX веке.

Когда фотографируетесь в профиль, лучше предпочесть левую сторону. По исследованиям ученых считается более привлекательной и лучше людьми воспринимается именно левая сторона.

Самые большие в мире фотографии составляются, оказывается, из маленьких изображений.

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