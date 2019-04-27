Небольшая ванная комната: выбираем душевую кабину

Многие хозяева маленьких квартир задумываются о том, устанавливать ли душевую кабину. Сегодня существует огромный выбор этих изделий. До начала покупки решите: практично и удобно это для вас или нет.

Плюсы ванной комнаты, которая имеет душевую кабину:

Маленькая ванна займет больше пространства, чем кабинка. Да и взрослому не совсем удобно в ней мыться. Лучше приобрести душевую кабину, ведь вы сэкономите место;

Душевая кабинка имеет приятный внешний вид и полезные для здоровья функции;

Кабина стоит дешевле приличной ванны, затраты на монтаж ниже;

Она простая в использовании: необходимо зайти в нее, закрыть дверь, и включить душ. В новых моделях нет переливов воды, она не брызгает на пол и стены;

Кабинки подойдут к любому дизайну ванной комнаты и зачастую смотрятся лучше, чем ванны.

Если вы ограничены в средствах, можете приобрести модель с небольшим количеством функций. С их увеличением поднимается стоимость изделия.

Минусы:

Если душевая небольшая, то количество функций там ограничено;

Кабинки неудобны для малышей и пожилых людей, потому что поддон высокий, ребенок может упасть. Надо подбирать изделие по возрасту;

Часто кабинки изготовляют из рельефных материалов, в процессе использования появляется налет от плохой воды и бытовой химии;

Из-за слабого напора воды не всегда можно принять душ;

Если вы любите принимать водные процедуры лежа, то вам не подойдет душевая кабина;

При наличии ванны можно обойтись без раковины для умывания, а при установке душевой кабины необходим рукомойник.

Перед покупкой изделия все замерьте, так вы узнаете каких параметров изделие можно приобретать. Можете купить прозрачную душевую кабину или душевой уголок, который имеет одностороннюю перегородку. Только сначала сделайте гидроизоляцию стен. Не устанавливайте зеркало в кабинке, потому что оно быстро придет в негодность.

Обратите внимания на угловые модели с закругленными краями - так вы сэкономите пространство. Дверь подбирайте сдвижную. Душевая кабина должна располагаться на расстоянии 30 см от входа в ванную. На таком же расстоянии должны находиться бытовые приборы.

Установив компактную душевую кабину, вы найдете место под рукомойник, стиральную машину и полочку с банными полотенцами.

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