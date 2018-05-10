Не теряем связь с молодым поколением: скейты, пенни борды, особенности выбора и катания

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Чтобы быть в хорошем контакте с молодым поколением, взрослым стоит побольше знать о его увлечениях. Например, многие мальчики и девочки нынешнего времени очень любят кататься на скейтбордах. Этот спортивный атрибут представляет из себя доску (фанерную или из другого материала), установленную на небольшие колесики (ролики).
Скейтборд весьма функционален. Он подходит для катания в приспособленных помещениях, дети новостроек гоняют на скейтбордах прямо в подъезде (в некоторых домах место позволяет это делать), на улице применим скейт на больших и на маленького формата площадках. Для тех, кто хочет достичь определенных успехов в катании на скейте, оборудуются силами местных властей, частных структур или энтузиастов специализированные места, где происходят «крутые» гонки с друзьями, а смельчаками выполняются разные трюки.
В магазинах есть предложения о пенни бордах (украинским клиентам большим выбором и приемлемыми ценами можно поинтересоваться здесь: https://amunicia.com.ua/catalog/penni-bordy). Это маленький скейтборд, имеющий в основе изделия пластик. Пенни борд быстро стал популярен благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам (маневренность, прочность, комфортность).
Выбирая пенни борд, покупателю стоит обратить внимание на его размер, чтобы ребенку (подростку) было удобно на нем кататься. Доска не должна заметно прогибаться под весом катающегося. Но и оставаться в прежнем положении тоже не должна. Нужно хорошо изучить траки (подвески), колеса и подшипники. В описании к изделию стоит поинтересоваться максимально допустимой нагрузкой на спортснаряд. Малышам отлично подойдут пенни борды со светящимися колесами или с прозрачными. Вторые создают иллюзию катания ребенка прямо на воздухе.
Скейтборды в целом очень удобны, их легко может транспортировать взрослый человек. Также нести (особенно пенни борды) вполне по силам маленькому ребенку. Скейты можно везти с собой в транспорте, с ними пускают в разные магазины, аптеки, на рынки и т.д.
Чтобы научиться кататься на скейте, не обязательно нанимать инструктора. Для начала лучше выбрать территорию с ровной поверхностью и не забыть надеть защитные элементы (налокотники, наколенники и т.п.). Ездить учиться лучше по прямой. Когда первый этап будет хорошо освоен, можно постепенно усложнять катание, например, пробовать небольшие не крутые горки, учиться поворачивать на ходу и т.п.
Если внук или внучка попросили скейт в подарок, то взрослым стоит потратиться на такое приобретение. Дети, выполняя катание, станут более ловкими, выносливыми и физически развитыми. И, конечно, такой презент не будет забыт и станет еще одним из «шажочков» на пути к отличным отношениям с подрастающим поколением.
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