Не отменить ли Рождество?

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Невелика потеря...

В Ленинградской области жительница Приозёрска обратилась в полицию с просьбой разыскать её пропавшего мужа. По словам пенсионерки, супруг покинул дом и не вернулся после семейной ссоры. Однако, как отметила 78-летняя Антонина, это всё произошло ещё в 1975 году, и не в Приозёрске, а в селе Сканово Пензенской области. Как сообщает местный портал 47news, несмотря на давность срока пропажи, полицейские всё же попросили женщину дать приметы мужа. Однако она этого сделать не смогла. Отмечается, что пропавшему супругу Виктору в настоящий момент должно быть 80 лет.

МГ: Долго же размышляла бабушка – подавать в розыск или не подавать! По всей видимости, не слишком велика была потеря, если она только через сорок лет обнаружила пропажу супруга...

А я не верю!

Пожилой мужчина не мог поверить, что ему 98 лет. Пользователи Сети пришли в восхищение от 98-летнего мужчины, не помнящего, сколько ему лет, и очень бурно отреагировавшего, когда ему назвали его возраст. Видеоролик опубликовал на YouTube сын старика. В начале ролика мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 99. Услышав от сына, что это действительно его возраст, пожилой мужчина начинает ругаться и смеяться. «Ни фига себе! Ничего, мне не – 99! Чёрт возьми, как я так быстро постарел! Боже ты мой!» — говорит он. «Так, я родился в 1919 году. Сейчас какой год?— уточняет он далее. — То есть следующим летом мне будет сто! Чёрт возьми, я буду г**м стариком!»

МГ: Вот уж действительно – восхитительно! Сохранить чувство юмора в таком возрасте, что может быть лучше! И значит, что этот день рождения отнюдь не последний!

Китайский – про запас

В тверском храме Воскресения Христова сформирован начальный детский класс по изучению китайского языка, сообщает «Интерфакс – Религия». «Процессы интеграции культур Востока и Запада происходят во всех слоях общества и имеют высочайшие темпы роста, – считает настоятель прихода протоиерей Александр Шабанов. – Конечно, проблема более тесного соприкосновения этих культур – дело будущего, но уже сейчас нашим детям нужно начинать знакомиться с восточной культурой».

По его мнению, тем, кто сегодня с 10-летнего возраста будет изучать китайский язык, вполне возможно, где-то через 20 лет это очень пригодится.

МГ: Далеко смотрит протоирей! И правильно. Ведь если Россия в ближайшее время не начнёт интенсивно развивать восточные территории, то китайский язык может понадобиться нам гораздо скорее...

Не отменить ли Рождество?

Египетский адвокат Сабер Рашед подал судебный иск, потребовав отменить Рождество. Адвокат заявил, что слишком большое количество праздников мешает производству в стране и её развитию. Адвокат указал в своём исковом заявлении, что мусульмане «и так празднуют вместе с христианами их религиозные праздники, так что никакой потребности в новом выходном дне нет».

Президент Египта не так давно постановил декретом, что 7 января, на которое приходится Рождество, согласно календарю Коптской Церкви Египта, будет национальным праздником как для христиан, так и для мусульман. Таким образом, Рождество стало 18-м национальным праздником Египта, и это – первый христианский праздник, официально признанный в стране.

МГ: По сообщениям прессы, Россия благодаря недавно минувшим новогодним и рождественским праздникам потеряла примерно около триллиона рублей. Так, может, и нам прислушаться к мнению египетского адвоката?

Цена колонизации

Индиец, живущий в Малайзии, подал иск на четыре триллиона долларов против Великобритании, чьей колонией раньше являлась его родина. Правительство Малайзии отказало в возбуждении дела, расценив его как безосновательное, но адвокат Вайта Мурти собирается настаивать на принятии иска и даже планирует обратиться за помощью к британской королеве Елизавете. У пострадавших нет денег на адвокатов, и Мурти считает, что их должна предоставить королева, сообщает «Газета.ру».

По мнению Мурти, Британия должна выплатить по два миллиона долларов каждому из двух миллионов индийцев, обедневших во времена колонизации их родной страны и вынужденных отправиться на заработки в Малайзию.

МГ: Это было бы смешно, если бы не закладывало начало опасному прецеденту: если все, кто когда-то томился под колониальным гнётом европейцев, подадут соответствующие иски, то Европе и многим другим «цивилизованным» странам грозит неминуемое разорение...

Не съеденный, но подстреленный...

Двое рабочих фермы Зак Фитцджеральд и Джейсон Грант были атакованы крокодилом во время сбора яиц рептилии. Животное схватило Гранта за руку и потащило в воду. Фитцджеральд взял ружьё и дважды выстрелил. Первая пуля задела крокодила, но вторая ранила Гранта в ту самую руку, за которую её тащило животное. Пресмыкающееся испугалось и отпустило Гранта.

Пострадавший отделался ранением и переломом правой руки. Сразу после спасения он был доставлен на вертолёте в больницу Дарвина. По словам Гранта, только меткость друга спасла его от смерти.

Владелец фермы утверждает, что Фитцджеральд и Грант – самые опытные рабочие на ферме. Однако крокодилы относятся к животным, не поддающимся одомашниванию. После спасения первыми словами пострадавшего были: «Я думаю, не смогу работать в течение пары дней!»

МГ: Хорошо иметь рядом вооружённого коллегу! Интересно, а какие бы первые слова произнёс наш охотник после спасения?

Сила проклятия

Угроза колдовства испугала мародёров и заставила их вернуть вещи, похищенные в Кении во время беспорядков, связанных с выборами президента страны. Телестанции показали кадры, как люди возвращаются к ограбленным местам в прибрежном городе Момбаса, неся с собой кровати, диваны и другие предметы.

Некая женщина рассказала местным журналистам, что проклятие мешает грабителям полноценно ходить в туалет – они не в состоянии ни мочиться, ни испражняться. Якобы преступники один за другим заражаются этой странной болезнью и в ужасе бегут возвращать награбленные трофеи.

Как стало известно, проклятие наложил на мародёров неизвестный старец, которого привёл в город какой-то торговец. Один из преступников в эфире кенийского телеканала сообщил, что старец якобы дал им десять дней на то, чтобы вернуть всё награбленное владельцам. Как отметил злоумышленник, он сам собирается возвращать свои трофеи ночью, чтобы люди не смеялись над ним.

МГ: Вот что значит вера в заклятия! Нашим бы грабителям такую – насколько проще было бы работать полиции!

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