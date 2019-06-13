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Назван рецепт "правильной окрошки". Поклонники кефира будут в гневе...
По инф. rosbalt.ru   
13 Июня 2019 г.
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«Классическая» окрошка должна быть сделана на квасе, а не на кефире. К такому выводу пришли эксперты Роскачества и добавили, что в эту «классику» нужно обязательно добавлять сметану.

«Классическая» окрошка должна быть сделана на квасе, а не на кефире.

Согласно экспертному мнению, рецепт «правильной окрошки» — это картошка, вареное яйцо, огурец, редиска, укроп, зеленый лук, все заливается квасом и заправляется сметаной. Можно слегка подсолить или добавить докторской колбасы. Квас для окрошки должен быть кисловатый, а не сладкий. Если окрошку все же заливают кефиром, то он должен быть свежим и без растительных жиров. Срок годности «правильного» кефира — не более 10-14 дней.

Окрошку можно есть и на обед, и на ужин, а также питаться ею во время разгрузочных дней, но только готовить без колбасы и картошки.

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По инф. rosbalt.ru

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