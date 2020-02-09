Найдено в Монголии: ложке —3800 лет!

Археологи из Улан-Баторского университета рассказали о находках, сделанных в ходе раскопок 2011 и 2012 годов в северных и западных районах Монголии. Среди найденных изделий — посуда и древние столовые приборы.

В бассейне реки Эгийн-гол был найден обломок костяного ножа возрастом 7500 лет. В бассейне реки Булган-гол нашли горшок, возраст которого — 4500 лет, а также хорошо сохранившуюся костяную ложку возрастом 3800 лет.

Согласно археологическим данным, люди многократно независимо изобретали ложки. Первые ложки появляются еще в палеолите, когда люди впервые переходят к употреблению обработанной пищи. Эти ложки вырезались из дерева или кости. В неолитическую эпоху возникают керамические ложки. Одна из древнейших дошедших до нас деревянных ложек была найдена в поселении Чатал-Хююк на территории современной Турции, существовавшем примерно с 7400 года до н. э. по 5600 год до н. э. Представители неолитической культуры оциери на Сардинии (между 3800–2900 гг. до н. э.) использовали глиняные ложки и ковши.

Ложки из дерева, алебастра, камня и слоновой кости имелись в Древнем Египте, а в гробницах знатных египтян находят даже ложки из золота и серебра. В Китае эпохи Шань (1554–1046 гг. до н. э.) появляются костяные ложки, а затем и бронзовые. Ложки, вырезанные из оленьего рога, встречаются в неолитических могильниках Прибайкалья, и традиция их использования продолжается и в эпоху металла.

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