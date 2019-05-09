Найдена настольная игра древних римлян

Продолжающиеся много лет раскопки римской крепости Виндоланда приносят новые свидетельства быта ее гарнизона. На этот раз археологи обнаружили каменную плиту, которая служила доской для настольной игры.
Виндоланда находится в Нортумберленде, к югу от Адрианова вала. Первое укрепление в этом месте римляне построили около 85 года. Уже через десять лет гарнизон Виндоланды составлял более тысячи человек, среди которых были как пехотинцы, так и кавалеристы. Крепость существовала до V века. Раскопки там ведутся непрерывно с 1930-х годов.
Участвующий в раскопках волонтер обнаружил каменную плиту с нанесенными на ней линиями, образующими игровое поле, в здании III века, расположенным за термами. Игровая доска была в какой-то момент расколота, а затем использована для мощения пола. Представитель проекта Виндоланды сказал, что можно представить, будто какой-то римлянин, раздосадованный проигрышем, сломал игровую доску.
Игра, в которую играли на таких досках, называлась ludus latrunculorum, или кратко latrunculi. Слово latro означало солдата, преимущественно наемника, а также имело значение «разбойник, грабитель», а словом latrunculus, то есть «солдатик» или «разбойничек», называлась игровая фишка. В ходе игры эти фишки расставлялись на точках пересечения перпендикулярных линий и могли двигаться назад, вперед и в сторону, но не по диагонали. Двое игроков старались запереть фишки противника между своими, в таком случае фишку снимали с доски. Предложено несколько реконструкций правил этой игры, отличающихся деталями.
Предшественницей римской игры latrunculi была сходная греческая игра под названием «петейя». Одно из первых упоминаний игры встречается в трактате Варрона «О латинском языке» (I век до н. э.), где автор сравнивает сетку линий игрового поля с таблицей, в которое представлены формы склонения существительных. Гроссмейстер Юрий Авербах и Мирон Самсин предположили, что античные игры вроде latrunculi и петейи повлияли на ранние варианты шахмат, особенно в отношении правил движения пешек, так как были известны жителям Индо-греческого и Греко-бактрийского царств. В Средние века в Европе название ludus latrunculorum иногда использовалось для обозначения шахмат.
Гарнизон Виндоланды любил эту игру. Нынешняя находка стала уже шестой игровой доской, обнаруженной за последние пять лет. Все они относятся к III – IV векам. Найдено были и довольно много каменных игровых фишек.
Среди других новостей исследователи Виндоланды сообщили о результатах изучения коровьих черепов, найденных ранее. В них оказалось столько отверстий от наконечников стрел и дротиков, что стала очевидной их функция: черепа использовались в качестве мишеней во время тренировок солдат.
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