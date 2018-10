Наука озаботилась поведением пчёл во время затмений

Пчелы и другие насекомые резко замолкают и перестают двигаться в момент полного солнечного затмения. К такому выводу пришли ученые из университета Миссури, говорится в журнале Annals of the Entomological Society of America.

По словам биологов, они провели эксперимент с участием пчел. Ученые ждали наступления затмения, и почти четыре сотни добровольцев во время наступления мрака наблюдали за активностью пчел, а также записывали уровень «природного шума» при помощи специальных микрофонов, параллельно замеряя температуры воздуха и поверхности цветов.

Оказалось, что сначала пчелы просто не замечали затмения, почти не меняя поведения даже при существенном снижении в яркости дневного света. Но когда тень Луны полностью закрыла то место, где находились пчелы, они резко переключились в «ночной режим» и перестали жужжать или проявлять какие-либо другие признаки активности.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ