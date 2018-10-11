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Наука озаботилась поведением пчёл во время затмений
По инф. rosbalt.ru   
11 Октября 2018 г.
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Пчелы и другие насекомые резко замолкают и перестают двигаться в момент полного солнечного затмения. К такому выводу пришли ученые из университета Миссури, говорится в журнале Annals of the Entomological Society of America.

Наука озаботилась поведением пчёл во время затмений

По словам биологов, они провели эксперимент с участием пчел. Ученые ждали наступления затмения, и почти четыре сотни добровольцев во время наступления мрака наблюдали за активностью пчел, а также записывали уровень «природного шума» при помощи специальных микрофонов, параллельно замеряя температуры воздуха и поверхности цветов.

Оказалось, что сначала пчелы просто не замечали затмения, почти не меняя поведения даже при существенном снижении в яркости дневного света. Но когда тень Луны полностью закрыла то место, где находились пчелы, они резко переключились в «ночной режим» и перестали жужжать или проявлять какие-либо другие признаки активности.

По инф. rosbalt.ru

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