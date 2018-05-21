ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Наука: мозги музыкантов — "крутятся шибче"!
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2018 г.
Изменить размер шрифта

У профессиональных музыкантов мозг работает намного быстрее, чем у людей других профессий. К такому вводу пришли канадские ученые, передает Annals of the New York Academy of Science.

brains 55

Исследователи изучили нейронные связи и пришли к выводу, что музицирование укрепляет память. Музыканты, которые регулярно репетируют, обрабатывают большое количество информации и отрабатывают координацию.

Ученые также отмечают, что быстрее мозг работает у тех, кто владеет двумя языками и часто переходит с одного на другой.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:
 