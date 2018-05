Наука: мозги музыкантов — "крутятся шибче"!

У профессиональных музыкантов мозг работает намного быстрее, чем у людей других профессий. К такому вводу пришли канадские ученые, передает Annals of the New York Academy of Science.

Исследователи изучили нейронные связи и пришли к выводу, что музицирование укрепляет память. Музыканты, которые регулярно репетируют, обрабатывают большое количество информации и отрабатывают координацию.

Ученые также отмечают, что быстрее мозг работает у тех, кто владеет двумя языками и часто переходит с одного на другой.

По инф. rosbalt.ru

