Наука: гениальность Леонардо вызвана дефектом его зрения

"Чем можно объяснить мастерство Леонардо да Винчи? Оно стало следствием его уникального гения? Или же у него было косоглазие?" - пишет журналист The Times Крис Смит.

Существуют косвенные доказательства того, что у Леонардо было расходящееся косоглазие, и это может объяснить, как ему удавалось так хорошо передавать на холсте три измерения, утверждает офтальмолог Кристофер Тайлер из Лондонского городского университета.





Он сообщил: "В результате зрительной системе нужно отключать картинку, получаемую от одного глаза. Это значит, что зрение как минимум время от времени монокулярно, а вид, воспринимаемый одним глазом, значительно более похож на то, что художник пытается изобразить на холсте".

Тайлер подсчитал расхождение между зрачками на шести работах, которые с разной степенью уверенности приписываются Леонардо. "В среднем разница между углами зрения зрачков составила 10 градусов, и "присутствовало расходящееся косоглазие", - говорится в статье.

Перевод Inopressa.ru

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