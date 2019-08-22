Научиться откладывать деньги никогда не поздно: несколько полезных приемов

Выход на пенсию во многом меняет жизнь. Финансовая сторона здесь тоже часто не исключение – уровень доходов может ощутимо снизиться. А что делать, если человек так и не научился копить и откладывать какие-то средства, если жил раньше от зарплаты до зарплаты (а теперь придется от пенсии до пенсии), и не может спланировать свои траты и ему приходится занимать? Нужно начать учиться копить, советуют некоторые бизнес-тренеры, психологи и финансисты. Ведь это никогда не поздно – что-то новое осваивать, тем более идея-то какая полезная.

К слову, если, как говорится в известном мультике «Тайна третьей планеты», «держаться нету больше сил» (в финансовом плане), конечно, стоит себя поддержать. Перехватить деньги у родных, друзей, использовать, рассчитав как следует силы, предложения банков, МФО, по частным займам – кому что подойдет. Но, поправив ситуацию, не забыть начать учиться откладывать деньги.

Первый этап – отложить хотя бы 100 или 200 рублей. Это стартовая сумма придаст силы и повысит уверенность в том, что все получится. К этой сумме можно прибавлять примерно раз в неделю деньги со сдачи в магазине. В итоге даже после одного месяца перемен может быть отложено примерно 500 – 1000 рублей. А затем прибавлять к накопленному какие-то средства станет уже просто интересно. Ежемесячно убирать от себя всего лишь 100-200 рублей – должно стать незыблемым правилом. Принцип «курочка по зернышку клюет» здесь очень хорошо работает, ведь все большое обязательно начинается с малого.

Второй момент. Чтобы денег в кошельке водилось больше и, соответственно, больше средств можно было отложить, нужно отучить себя делать в магазинах спонтанные покупки. Скидки, акции, бонусы пусть не будут всегда манящим сигналом для разных приобретений, а во главу угла здесь встанет точно выверенный список, по которому и нужно что-то покупать.

Третье ценное правило – ни в коем случае не забывать про обязательные платежи. Упустив иногда даже что-то в одном – двух месяцах, можно сделать свое финансовое положение просто аховым. В общем, здесь должно быть какое-то напоминание о том, что нужно вовремя заплатить. Способы – записка на стене, сигнал с мобильного телефона в день выплат, списывание средств с карты по договоренности с кредитным учреждением и т.д.

Четвертое правило – искать варианты для удешевления своих трат. За продуктами можно ходить не в магазин шаговой доступности, а на рынки, где и цены подешевле, и возможности поторговаться иногда присутствуют. Для одежды можно выбирать бутики без громкого имени – за него иногда идет приличная переплата. Отдых можно сделать более бюджетным, не отдавай с лихвой за неимоверное количество сувениров, дорогостоящую еду и напитки и т.д.

Есть и много других полезных советов, которые в итоге могут привести к высвобождению средств. И значит, будет больше вариантов, чтобы что-то откладывать. Но и вышеприведенными можно для начала воспользоваться и направить свою финансовую жизнь в более разумное русло. Себе же на пользу будет.

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