Натуральный камень для облицовки каминов

Сложно представить себе современного человека, который, имея собственный дом, не мечтал бы установить в нем камин. Камин вряд ли можно отнести к эффективным способам отопления, но тем не менее он желанен и способен украсить и обогатить собой любой интерьер. Конечно, важно, каким материалом камин будет облицован. Можно использовать в качестве отделки и натуральный камень. Только представить себе - мраморные и гранитные камины! Это и роскошь, и отличный вкус, и долговечность конструкции, и практичность.

Самые популярные природные облицовочные материалы

Самые востребованные природные облицовочные материалы для каминов - мрамор и гранит. Рассмотрим мрамор. Цветовое разнообразие камня дает шанс найти для своего дома верное решение. Его оттенки:

белый,

розовый,

коричневый,

серый,

зеленый и другие.

А какие узоры предлагает сам камень: вкрапления, прожилки, полосы! Глаз радует и душа отдыхает. Материал может быть по-разному обработан, например, обретя гладкую поверхность или модную состаренную. Можно использовать для облицовки разных размеров мраморные плиты, очень эффектно смотрится и молотый мрамор.

Теперь немного о граните. Цветовая палитра этого камня тоже впечатляет. На оттенки, как известно, влияет место, где производилась добыча. Материал отличают такие характеристики, как долговечность и прочность. Красивая зернистая поверхность добавляет граниту неповторимости. Плиты, коллажи, мозаика - варианты оформления могут быть разные.

Использование в облицовке гранита и мрамора: сплошные плюсы

Среди положительных характеристик гранита и мрамора можно отметить:

прекрасный внешний вид;

высокую прочность;

устойчивость к температурным изменениям;

сочетаемость с другими материалами;

неоспоримую долговечность.

Как видно, плюсов у гранита и мрамора хватает. Но есть и нюансы, которые стоит знать тем, кто решил сделать облицовку камина этими материалами. Например, природные камни имеют высокую стоимость. Еще бы! Добываются ведь они из недр земли. Мрамор со временем может потускнеть, а на его поверхности образоваться небольшие трещинки. У гранита имеется природный радиоактивный фон. Так что, выбирая, стоит взвесить все за и против.

Есть и другие варианты для отделки камина

Выбор можно сделать и в пользу отделки искусственными камнями. Тут тоже предлагается большой ассортимент. Как отмечают специалисты, с искусственными материалами удобно работать, декорирование упрощает их легкий вес. Искусственные камни хорошо смотрятся в сочетании с другими материалами. Это может быть стекло, керамика или металл.

В общем, стоит подумать. Но натуральное-то все-таки всегда ценилось больше!

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