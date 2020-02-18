Наследство – дело хорошее, почти всегда хлопотное, а порой и неожиданное

Наследство и наследники – одна из часто всплываемых тем. Касается она и простых людей, и, конечно же, знаменитостей, которым определенно есть что делить. На слуху много наследственных споров, которые выносят на люди многочисленные телевизионные ток-шоу. Никита Джигурда, Марина Анисина и наследство Людмилы Браташ. Наследство Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Олега Яковлева и многих других. Жизненная тема, где кто-то остается человеком, а кто-то идет просто по головам. Она одновременно и простая, и необычайно сложная.

В целом в наследственных делах лучше полагаться на помощь профессионалов. К примеру, можно обратиться к юристу по наследственным делам Юр-Дело. Среди услуг специалистов – консультация по наследству, отказ от наследства в пользу другого претендента, расчет доли в наследстве, оспаривание завещания в суде, признание договора дарения недействительным и т.д. С любым вопросом, касающимся наследства, сюда можно обратиться.

Наследство остается после ушедшего в мир иной. Вступление в наследство – непростая процедура, которая может быть хлопотной уже на самом первом этапе. Нужно знать, когда обращаться в нотариальную контору и не пропустить сроки, как написать заявление, что необходимо предоставить в пакете документов и т.д. Про оплату пошлины тут тоже не стоит забывать.

Консультация юриста может быть при вступлении в наследство крайне необходима. Профессионал расскажет, какие права по завещанию и закону у наследников имеются, кто в принципе может претендовать на вступление в наследство и раскроет другие нюансы. Бывает, возникают спорные ситуации, и тогда тоже необходимо подключать юриста. Например, если наследниками стали два брата, как же им выделить долю в квартире, ведь распилить недвижимость не получится, и т.п.

Интересно, как иногда жизнь делает людей богатыми наследниками. Можно вспомнить здесь историю семнадцатилетней официантки Сары Вудс. Она подружилась с пожилым посетителем кафе, где сама работала. Помогала ему иногда по дому, делала мелкую уборку и т.д. В итоге, когда старику стало плохо, он указал ее номер телефона и назвал своей наследницей. И после смерти посетителя сердобольная официантка унаследовала полмиллиона долларов, дом и две машины.

А один португальский аристократ, которому некому было свое состояние завещать, выбрал наследников за несколько лет до своей смерти из телефонного справочника методом «тыка». Счастливчиков оказалось 17 человек.

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