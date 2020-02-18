|
Наследство – дело хорошее, почти всегда хлопотное, а порой и неожиданное
|Ксения ДАВЫДОВА
|18 Февраля 2020 г.
|
Наследство и наследники – одна из часто всплываемых тем. Касается она и простых людей, и, конечно же, знаменитостей, которым определенно есть что делить. На слуху много наследственных споров, которые выносят на люди многочисленные телевизионные ток-шоу. Никита Джигурда, Марина Анисина и наследство Людмилы Браташ. Наследство Людмилы Зыкиной, Людмилы Гурченко, Олега Яковлева и многих других. Жизненная тема, где кто-то остается человеком, а кто-то идет просто по головам. Она одновременно и простая, и необычайно сложная.
В целом в наследственных делах лучше полагаться на помощь профессионалов. К примеру, можно обратиться к юристу по наследственным делам Юр-Дело. Среди услуг специалистов – консультация по наследству, отказ от наследства в пользу другого претендента, расчет доли в наследстве, оспаривание завещания в суде, признание договора дарения недействительным и т.д. С любым вопросом, касающимся наследства, сюда можно обратиться.
Наследство остается после ушедшего в мир иной. Вступление в наследство – непростая процедура, которая может быть хлопотной уже на самом первом этапе. Нужно знать, когда обращаться в нотариальную контору и не пропустить сроки, как написать заявление, что необходимо предоставить в пакете документов и т.д. Про оплату пошлины тут тоже не стоит забывать.
Консультация юриста может быть при вступлении в наследство крайне необходима. Профессионал расскажет, какие права по завещанию и закону у наследников имеются, кто в принципе может претендовать на вступление в наследство и раскроет другие нюансы. Бывает, возникают спорные ситуации, и тогда тоже необходимо подключать юриста. Например, если наследниками стали два брата, как же им выделить долю в квартире, ведь распилить недвижимость не получится, и т.п.
Интересно, как иногда жизнь делает людей богатыми наследниками. Можно вспомнить здесь историю семнадцатилетней официантки Сары Вудс. Она подружилась с пожилым посетителем кафе, где сама работала. Помогала ему иногда по дому, делала мелкую уборку и т.д. В итоге, когда старику стало плохо, он указал ее номер телефона и назвал своей наследницей. И после смерти посетителя сердобольная официантка унаследовала полмиллиона долларов, дом и две машины.
А один португальский аристократ, которому некому было свое состояние завещать, выбрал наследников за несколько лет до своей смерти из телефонного справочника методом «тыка». Счастливчиков оказалось 17 человек.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах •