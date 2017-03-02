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Насильно мил не будешь!
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|02 Марта 2017 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Насильно мил не будешь!
Жительница Александровского района Владимирской области неделю держала в плену собственного супруга, пытаясь побоями и водкой разлучить его с любовницей.
Сотрудниками следственных органов задержана 36-летняя женщина и её 41-летний знакомый, которые намеревались побоями вернуть в семью 31-летнего супруга-изменника.
Как сообщает «Комсомольская правда», более десяти лет назад дама, будучи вдовой и имея на иждивении малолетнего ребёнка, вступила в брак с местным жителем. В браке родился ребёнок, но вскоре взаимоотношения между супругами стали сложными, и около года назад мужчина решил уехать на заработки в Московскую область, чтобы материально поддержать семью.
Он регулярно приезжал к жене и детям, но со временем начал всё реже появляться дома, так как в соседнем регионе у него появилась подруга.
В начале декабря 2016 года неверный муж в очередной раз позвонил супруге и сказал, что хочет пообщаться с ребёнком. Однако женщина, посовещавшись со своим знакомым, решила насильно вернуть супруга в семью.
И когда он приехал, его избили, насильно наполи водкой и приковали наручниками к батарее. В один из дней они заставили мужчину позвонить подруге и объявить, что он остался в семье и к ней не вернётся.
Подмосковная подруга мужчины, обеспокоенная ситуацией, обратилась в полицию. Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили там мужчину с битой и привязанного к стулу потерпевшего со следами множественных побоев и сломанной левой рукой. Бедолагу вызволили и незамедлительно доставили в местный стационар.
В отношении злоумышленницы и её подельника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц, сопряжённое с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия».
Подозреваемые вину свою не отрицают. Расследование уголовного дела продолжается.
Тихо сам с собою...
Говорить с самим собой и при этом высказывать мысли вслух полезно, считают учёные. Об этом, как сообщает Raut.ru, заявила психолог Мелиса Кинзли из университета Пенсильвании.
Внутренняя речь, считает она, прекрасный способ борьбы со стрессами и профилактика депрессии.
Чтобы проверить эту концепцию, исследователи провели ряд экспериментов. В опыте принимали участие мужчины и женщины в возрасте 25–45 лет. Добровольцам показали несколько изображений на компьютерном мониторе и попросили найти общее звено между ними. В другом эксперименте участникам дали задание искать особые этикетки среди множества фантиков. При этом они должны были говорить сами с собой. Оказалось, что группа, которая искала и проговаривала при этом слова, решила задание быстрее.
Внутренняя речь не только ускоряет реакции, но и выступает своего рода стимулом к развитию умственной деятельности.
38 гвоздей и одна голова
Профессиональный рестлер весьма эффектно выступил на итальянском телешоу, забив почти 40 гвоздей собственной головой.
Американец Джон Ферраро, также известный под прозвищем «Голова-молот», полностью оправдал своё второе имя, ведь ему удалось забить 38 гвоздей всего за 2 минуты. Теперь его достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннеса.
Череп Джона в три раза толще, чем у обычного человека, именно поэтому ему уже не в первый раз удаётся радовать своих поклонников. Уже раньше он устанавливал рекорд за самое большое количество забитых головой гвоздей за минуту, а также за самое большое количество бетонных блоков, которые разбили на его голове шаром для боулинга.
Силач рассказал, что главным секретом своего успеха считает длительную подготовку и непреодолимое желание достичь поставленных целей.
Глупость – залог долголетия?
Интеллектуальная деятельность и более высокий уровень IQ влияют абсолютно по-разному на мужчин и женщин, сообщили в Геронтологическом обществе РАН.
Наличие у мужчин высокой степени IQ приводит последних к долголетию, а для женщин – напротив. Дополнительные обязанности, которые женщины несут в семье или в науке, постоянно заставляют их жить в стрессе – это главный фактор, препятствующий долголетию.
Гендерные различия в долголетии обнаружены после изучения связи между уровнем интеллектуальной деятельности и возрастом человека, а также связи биологического возраста с принадлежностью человека к разным поколениям.
Не в росте счастье...
Высокие мужчины могут жениться раньше, но их браки не будут столь продолжительными, как у низкорослых, утверждает новое исследование, проведённое американскими учёными.
Было установлено, что процент разводов среди низких мужчин значительно меньше, чем среди средних и высоких. Они также чаще женятся на гораздо более молодых женщинах и зарабатывают больше денег, чем их супруги.
«Это ещё раз подтверждает то, что невысокие мужчины компенсируют свой низкий рост более высоким заработком, в то время как высокие мужчины чаще используют свой рост для привлечения женщин», – говорят авторы исследования Эбигейл Вайцман и Далтон Конли из Университета Нью-Йорка.
К таким выводам исследователи пришли, проанализировав динамику доходов американских семей, начиная с 1968 года.
В новом исследовании авторы нашли подтверждение тому, что рост мужа имеет довольно сильное влияние на семейные отношения. В частности, он связан с внутрисемейным распределением домашнего труда и заработка. При этом, за домашние дела охотнее берутся высокие мужчины.
От роста зависит и то, как мужчины выбирают себе партнёров, говорят исследователи. Низкорослые мужчины женятся на женщинах, которые одного с ними роста или выше. Высокие же мужчины крайне редко выбирают в супруги женщину одного с ними роста, не говоря уже о тех, кто выше
Исследователи считают, что невысокие мужчины склонны использовать деньги, чтобы компенсировать отсутствие роста. Они также зарабатывают больше, чем их партнёры, которые, как правило, менее образованы.
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