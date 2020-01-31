Наряд для куклы – это так же важно, как и сама игрушка

У многих бабушек и дедушек есть внуки, а если их нет, то знакомые дети, которые, конечно же, играют в игрушки. Девчонки часто выбирают для своих игр кукол. Через эту маленькую копию человека они познают мир, учатся общаться, заботиться о других и т.д.

Любой кукле необходима одежда. Гардероб популярных фигурок ожидаемо повторяет человеческий. От ползунков до пышных юбок, от сарафанов и брюк до бальных нарядов. Где же взять на куклу наряды?

Изначально фигурка сразу из магазина попадает в руки ребенка одетой. И некоторые предметы гардероба точно у нее уже есть. Но ведь единичного набора мало, куклу хочется бесконечно переодевать и наряжать. Что же делать? Как вариант, к примеру, зайти вот на этот сайт: miniformy. Тут мастера по изготовлению одежды для кукол предлагают много интересных моделей. В каталоге можно найти вязаные вещи, ручной работы одежду и постельное белье, обувь.

Кукольных нарядов в принципе предлагается много. Они адресованы фигуркам – копиям девушек (например, всеми любимым Барби), всевозможным пупсам, которые похожи на новорожденных детей. Также одежду можно подобрать на куколок – маленьких девочек (в продаже Даши, Наташи, Катюши и т.д.).

Среди нарядов для пупсов и кукол-девчушек – распашонки, ползунки, маечки, футболки, трусики, чепчики, шапочки, повязки на голову, пинетки, мягкие туфельки или ботинки, кофточки, комбинезоны, платьица и другие изделия.

А куклам-девушкам предлагаются оригинальные модные комплекты (включая аксессуары), наряды, определяющие профессию (кукла-парикмахер, кукла-доктор и т.п.), сказочный образ (Фея, Золушка и т.д.). Есть изготовленные мастерами авторские комплекты, несущие только идеи заказчика наряда для куклы или исполнителя.

К нарядам для кукол предъявляются определенные требования, ведь играть ими будет ребенок. Материалы, из которых выполнены вещи, должны быть гипоаллергенными, окрашены безопасными для здоровья красками, не раздражать нежную кожу девочки (иногда и мальчика, некоторые парнишки ведь тоже не прочь поиграть с куклой, так же как и малышки с машинкой). Если на кукольной одежде есть рисунки, картинки и тому подобные элементы декорирования, то они должны быть выполнены качественно, не осыпаться. Когда кукольный наряд предназначается фигурке, хозяйке которого совсем мало лет, на одежде не должно быть мелких, легко отрывающихся деталей.

Все вышеперечисленные моменты при выборе наряда для куклы нужно обязательно учесть.

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