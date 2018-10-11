Наружная реклама как способ завить о своей фирме

Некоторые люди пенсионного возраста настолько активны, что открывают на заслуженном отдыхе свой собственный бизнес. Естественно, что для удачного ведения дел необходимо заботиться о рекламе своей фирмы или своего дела.

Отличный способ, благотворно влияющий на узнавание среди клиентов и рост выручки, наружная реклама. Менеджеры мегакомпаний это хорошо понимают, ведь даже в уме можно сходу воспроизвести привычные (именно прочно отложившиеся в памяти) буквы и логотипы крупных игроков продовольственного, автомобильного и других сегментов рынка.

Изготовление наружной рекламы лучше поручить профессионалам. Именно они сделают так, что наружная реклама Липецк фирмы будет узнаваема и эффективна. Выберут для презентации компании оптимальный вариант из многочисленных видов "наружки", а может предложат запустить сразу несколько проектов.

Объемные световые буквы - один из видов наружной рекламы

Универсальным рекламным инструментом являются объемные световые буквы. Они размещаются на отдельно стоящих опорах, рядом с входными группами и над ними, на фасадах или крышах зданий. Из световых букв рекламщики составляют названия фирм или брендов, также объемными буквами могут быть "выложены" краткого формата объявления. Объемные буквы могут быть с внешней или внутренней подсветкой. Внешнюю подсветку обычно применяют в тех местах установки модулей, где есть достаточное освещение с других источников. Еще может применяться контражурная подсветка, она устанавливается за буквами и формирует освещенный фон. Этот вид освещения рекламного объемного решения смотрится оригинально и очень красиво. В каждом случае интенсивность освещения подбирается в индивидуальном порядке. К плюсам освещенных объемных букв можно отнести хорошую видимость и различимость всех знаков конструкции, широкие дизайнерские предложения, экономичность (подсветку используют с минимальным энергопотреблением), изготовление из экологически безопасных материалов. Еще среди положительных характеристик отмечается стойкость к вибрации или ударным нагрузкам и долговечность. Специалистам импонирует простой монтаж такой рекламы, а заказчикам то, что за буквами легко ухаживать и их обслуживать.

При выборе световых объемных букв исполнители могут предложить шаблонные варианты или выполнить заказ с учетом необходимых клиенту технических параметров и индивидуальных требований.

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