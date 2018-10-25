Наматрасник: что это такое и зачем он нужен?

По сути, наматрасник — это своеобразный текстильный чехол, который позволяет защитить матрас от различных загрязнений и износа. Наличие такого, на первый взгляд, совершенно незначительного аксессуара позволяет сохранить презентабельный вид дорогостоящего изделия и, что гораздо важнее, его ортопедические свойства, которые, в свою очередь, влияют на комфорт, удобство и качество сна человека.

Наматрасник: 3 главных вопроса

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать наматрасник? Но широчайший ассортимент этих защитных чехлов способен сбить толку не искушенного покупателя, у которого может возникнуть масса вопросов. Какие? Зачем? Почему? Мы расскажем тем, кто собирается купить наматрасник, какие они бывают и в чём заключаются их основные отличия.

Зачем он нужен?

Наматрасник не зря называют чехлом. Такие изделия, в первую очередь, нужны для защиты матраса от пыли, грязи и даже воды. Кроме защитных свойств, они способны придать постели дополнительную жёсткость или, наоборот, сделать её более мягкой. Модели, в составе которых преобладают натуральные волокна, ещё и поддерживают оптимальных микроклимат, поэтому спать на них зимой тепло, а летом — прохладно.

Какие они бывают?

По длине и ширине наматрасники, как правило, полностью соответствуют стандартным размерам матраса. Толщина варьируется в зависимости от количества слоёв и вида наполнителя. Для надёжной фиксации и удобного крепления у них могут использовать резинки, лямки, а иногда и молнию. Что касается предназначения и функциональности модели, то тут всё будет зависеть от её состава.

Из чего их делают?

В качестве наполнителей для матрасных чехлов могут использовать как натуральные, так и синтетические материалы. Сейчас очень востребованы хлопковые наматрасники, которые являются гипоаллергенными и экологичными. Они прекрасно пропускают воздух и впитывают влагу, поэтому прекрасно подходят для маленьких детей и людей, которые склонны к аллергическим реакциям. Также пользуются успехом комбинированные двусторонние варианты, которые сочетают в себе сразу несколько функций. Например, водонепроницаемые наматрасники, лицевая сторона которых сделана из хлопка или микрофибры, а изнаночная из полиуретанового материала, удерживающего влагу. За счёт этого они не пропускают жидкость, но остаются «дышащими» и удобными даже для детей.

Главным преимуществом наматрасников является достаточно простой уход и дёшевое обслуживание. Для сравнения: цена, которую придется выложить, чтобы купить наматрасник, в два раза меньше стоимости, необходимой для чистки матраца в химчистке.

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