Надежда Бабкина: На средиземноморском пляже меня все узнавали

Надежда Бабкина откровенно рассказала о своей влюбчивости, дружбе с мужчинами и подарках, которые они ей дарят.
В театре Надежда Георгиевна появилась с полной корзинкой свежих яблок. Как оказалось, фрукты привез с дачи сын – сама певица на своем приусадебном участке появляется не так часто.
– Времени сейчас нет! – рассказывает Надежда Георгиевна. – А раньше я любила покопаться, для меня это не проблема. Эти яблоки прямо с дерева, сынок посоветовал их запечь. Я так и сделаю.
– Нынешним летом вы радовали своих поклонников откровенными фотографиями в купальнике. Вами и восторгались, и критиковали!
– Ну и плевать! Я была и в Италии, и в Израиле. Специально не позировала – у нас была такая атмосфера. У меня в этом плане все хорошо: мне не надо быть охотницей. Охота у меня свершилась, я уже давно все поймала. (улыбается) Конечно, на пляже меня все узнавали. Но у меня проблем с этим нет. Я люблю мужчин, ответная реакция такая же.
– То есть вы влюбчивая?
– Сейчас уже не влюбчивая. Мне нравится с мужчинами общаться. Совсем недавно произошел интересный случай. Мы сидели в компании за большим столом. И вдруг одна женщина говорит: «Пошли, девчонки, со мной, я отведу вас в баню и бассейн. Покупаемся, попаримся, отдохнем!» Они все встают, а я остаюсь на месте и говорю: «Девочки, идите, получайте удовольствие. А я с мужиками останусь!» Время провели потрясающе просто.
– С мужчинами вам интересней из-за того, что они могут поддержать умные беседы?
– Не только. Хотя женщины сейчас будьте здоровы какие пошли. Они порой так рассуждают, что не каждый мужчина сможет. Наверное, по энергии мужчины мне более симпатичны. Мне с ними всегда комфортно. В тот вечер пообщалась и сразу три подарка получила. Хороших. Но каких, не скажу!
«Свой коллектив создавала в общаге»
Одним из главных мужчин в жизни Бабкина называет внука Георгия. Мальчик пошел во второй класс.
– Он так читает стихи! – делится Надежда Георгиевна. – Недавно получил пятерку. Читал стихотворение так, что другая учительница шла по коридору и даже зашла в класс, чтобы посмотреть, кто так выступает. Я с ним накануне репетировала и сказала: «Ты должен выйти и прочитать стихотворение осмысленно и с выражением». Мы подготовились, и всем понравилось. Стихотворение о России.
– Русской темой пропитан и ваш театр. При этом ваши сотрудники говорят, что вы не стоите на месте!
– Иначе нельзя. Сегодня презентую фолк-группу. Это студенты, заканчивающие высшее учебное заведение. Ребятам от 17 до 20 лет. Не знаю, много ли можно встретить молодежи, которая увлекается этникой, ездит в экспедиции. Они – такие. Хочу им дать возможность почувствовать большую сцену. Вспоминаю себя в их годы, как в общаге создавала «Русскую песню». И думаю: «Какие же они счастливые. Они сразу попадают под крыло». А я все создавала сама, без помощи.
– Тяжело было?
– Всякое случалось. Но я об этом не сожалею. Наоборот, хорошо, что пришлось многое пройти. И сейчас так же. Только создам одно – берусь за другое. Все осуществляю потихонечку. Сейчас у меня есть одна мечта. И я верю, что ее обязательно осуществлю. Какая? Расскажи о своих планах Богу, Он над тобой посмеется. Это профессиональная мечта. Хотя человеческая тоже есть.
– Дочку, наверное, хотите?
– Господь с тобой! Боженька, дай мне ума. У меня в этом плане все хорошо. Моя дочка – «Русская песня» – уже на сцене.
Надежда Георгиевна находится в роскошной форме. Как оказалось, звезда для поддержания красоты использует многие современные методы.
– Массажик обожаю, в бассейн могу сходить, процедурку сделать! – перечисляет свои секреты красоты Бабкина. – Обертывания люблю. Это все хорошо!
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