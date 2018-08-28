На заседании Европейского совета по толерантности и примирению была презентована премия Вячеслава Моше Кантора в 1 миллион евро

Премия Кантора была презентована в начале 2018 года на заседании Европейского совета по толерантности и примирению и призвана вознаградить тех, кто пропагандирует идеи терпимости и толерантности в обществе. Филантроп Вячеслав Моше Кантор, объявивший об учреждении премии, является президентом как Европейского совета по толерантности и примирению, так и президентом Европейского еврейского конгресса.

В течение последних лет Вячеслав Моше Кантор лоббировал принятие законов, которые, по его словам, установят пределы толерантности в современном обществе, ради её же сохранения. Как отметил Вячеслав Моше Кантор, сегодня всё больше и больше европейцев чувствуют себя исключёнными из жизни общества из-за быстрых технологических и социальных изменений, охвативших континент.

«Многие, особенно в Европе, чувствуют себя лишёнными гражданских прав и неспособными получить доступ к преимуществам всех современных изменений и новаций, поэтому они ищут упрощённые решения, которые, вместо того, чтобы действительно решать их проблемы, лишь маскируют их через национализм, популизм и экстремизм. Мы можем либо сидеть и пассивно ждать следующего пожара, экономической депрессии или войны, либо мы можем попытаться построить новые модели для толерантного общества, ради всеобщего блага», – заявил Вячеслав Моше Кантор.

Премия толерантности Вячеслава Моше Кантора призвана поощрять исследования и оригинальное творческое мышление в сфере того, как теория и практика толерантности могут отвечать новым вызовам глобализованного мира и его многополярных обществ.

Справка

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК ( https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/ ) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок. Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК: https://sacc-ejc.org/ .

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