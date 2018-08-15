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"На видео - просто хорошая гимнастка"? Да, но ей 91 год!
По инф. wday.ru   
15 Августа 2018 г.
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Пока мы едва встаем с кровати с утра, эта бабушка тренируется каждый день и демонстрирует чудеса акробатики. Это не может не впечатлить!

Johanna Quaas 73

Иоганна Касс из Германии доказывает, что начать жизнь с нуля никогда не поздно. В 56 лет она пришла в большой спорт, а в 87 побила возрастной рекорд среди гимнасток, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Сейчас женщина продолжает показывать общественности, что наше тело способно на многое. Главное - сила воли!

По инф. wday.ru

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