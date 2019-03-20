На страже чистоты: грязезащитные ковры и дорожки

Многочисленные ковры и дорожки приобретаются людьми для разных целей. Например, есть изделия, которые украшают внутренний интерьер домов и квартир. Дорожки в коридоре, ковры в гостиной или спальне - такие вещи подбираются из соображений создания большего уюта в помещении, для звукоизоляции, сохранения тепла, комфорта ребенка, учащегося делать первые шаги и т.п. Существует у покрытий и другой важный функционал - защищать помещения от грязи. Ковры и дорожки такого предназначения так и называют - грязезащитные. Они могут располагаться и внутри помещения, и снаружи.

Достаточно предложений встречается сейчас по таким покрытиям, их можно приобрести в торговых центрах, специализированных магазинах и отделах, в интернет-магазинах. Ковры и дорожки могут быть представлены как отечественными, так и зарубежными производителями. Например, в каталоге одной из московских фирм позиции по грязезащитным дорожкам и коврам уместились на несколько страниц (тем, кто ищет подобную продукцию, будет, наверное, интересно ознакомиться с перечнем и читать далее информацию по покрытиям, размещенную на сайте).

В целом защитные ковры и дорожки - отличный способ борьбы с грязью. Располагаясь у входной двери, с ее внутренней или внешней стороны, покрытия встречают "на себя" многочисленные загрязнения, которые могут попасть в помещение с улицы. Задерживают песок, пыль, листья, влагу, снег и т.д. Такие ковры и дорожки эффективно очищают с подошвы обуви грязь, удерживают внутри и ее, и влагу.

Грязезащитные ковровые изделия изготавливаются из разных материалов. К примеру, из текстиля или винилового волокна. Они устойчивы к истиранию, имеют повышенную гигроскопичность, абсолютно просты в уходе. Имея резиновое основание, такие покрытия препятствуют скольжению.

Щетинки могут идти на покрытии сплошняком, разделяться на клетки, полоски, орнаменты и т.д. Производители и фирмы, реализующие подобный товар, предлагают большой выбор цвета таких изделий и разные размеры, благодаря чему ковры и дорожки можно подобрать под любое необходимое помещение.

Чтобы грязезащитное покрытие служило долго, его следует регулярно чистить. Для этого используется пылесос, традиционные веник, совок и тряпка. Если площадь покрытия большая, стоит обратиться к специалистам клининговых компаний.

Интересный факт

Грязезащитные ковры достойно оправдывают свое название. Например, изделия с ворсом могут на 1 м2 впитать в себя до 7 л воды или удержать до 4 кг песка. Маленькие, а удаленькие!

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