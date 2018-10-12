На пользу ребенку: развивающие книги для детей

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Книги имеют важное значение в жизни детей. Они являются проводниками в реальный и выдуманный интереснейшие миры, знакомят мальчишек и девчонок с природой, вещами, в общем всем, что окружает человека. Книги учат детей мыслить, развивают воображение и усидчивость, расширяют кругозор, приучают к самостоятельной деятельности и т.д.
Помимо прекрасной художественной литературы, есть еще и очень полезные развивающие книги для детей. Их выпуском заняты разные компании, среди которых можно отметить серьезного и надежного партнера - Издательский Дом Проф-Пресc. Выпускаемые здесь развивающие книги для детей разноплановые. Они направлены на изучение цветов и форм, основ математики, обучение письму, отгадывание ребусов и т.д. Внимание, память, логика и другие необходимые в современной жизни навыки будут у ребенка при систематических обращениях к таким книгам успешно развиваться.
На сайте интернет-магазина данной издательской структуры представлен широкая ассортиментная линейка очень хороших книг. Цен на товары вполне приемлемые (58 рублей за книжку, 98, 147, 217 и т.д.). Бабушки и дедушки могут позволить себе купить такие книги и порадовать ими любимых внуков.
Подборка сформирована с учетом разных возрастов маленьких читателей. Есть книжки для "совсем малышей" и для ребят постарше.
На сайте обращено внимание на книги с циферблатом и крутящимися стрелками, которые научат детей понимать время. Также упомянуто, что в онлайн-магазине можно найти книжки с собиранием картинок из кубиков и пазлов, такие занятия благотворно влияют на развитие у детей мелкой моторики. Указаны самые популярные серии, среди них: "Мир животных", "Щенячий патруль. Часики", "Собираем сказку из кубиков".
В отдельной рубрике можно найти информацию про издания с ребусами и головоломками и про книжки-прописи. Здесь также обозначены популярные серии из этих видов книг. Есть в интернет-магазине общие развивающие книжки: с наклейками, раскраски и другие. Дети разных возрастов любят заниматься по таким книгам.
В каталоге книги разграничены. Издания можно выбирать в соответствии с представленными категориями: творчество и обучение, сказки и стихи, первые книги малыша и т.д. Облегчают поиск и другие ограничители, к примеру, по производителю, автору или бренду (Лунтик, Смешарики, Фиксики и т.д.), предназначенные для определенного возраста.
Формат интернет-магазина в принципе очень удобен в современных реалиях, и для выбора качественных подходящих книг конкретно этот реализатор издательской продукции отлично подходит.
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