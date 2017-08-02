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На пенсии в обществе компьютера
Ксения ДАВЫДОВА   
02 Августа 2017 г.
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На пенсии в обществе компьютера

Говорят, что на продолжительность жизни влияет среди многочисленных факторов и позитивный настрой человека. Его люди сохраняют по-разному. Например, многие на пенсии настолько разнообразят свою свободную от работы жизнь, что и минутки для того, чтобы взгрустнуть нет. Зато время проводят интересно, ярко и с пользой.

Компьютер – друг пенсионера

Большие возможности для плодотворного времяпрепровождения дает компьютер. Здесь находят единомышленников в социальных сетях и на тематических форумах, можно скачивать разные книги или читать их в режиме онлайн. Если нет желания ходить на тренировки в залы, можно подобрать для себя посильные комплексы упражнений и выполнять их под руководством заснятых спортсменов дома в удобное время.

А что если и сериалы?

Часто компьютер служит отдушиной в плане просмотра сериальной продукции. Еще бы! Ведь остановить ленту можно в любой момент и начать просмотр заново тогда, когда человек сочтет нужным. Рекламы как таковой в сериях нет, что тоже очень удобно и экономит время. К примеру, ресурс http://tureckij-serial.net/, здесь можно найти большое количество сериалов, которые способны будут удовлетворить любой вкус.

tureckij-serial.net.

Присмотримся к сайту

Интернет-площадка имеет огромный выбор сериальной продукции различного тематического формата. Здесь можно найти турецкие сериалы, индийские и другого зарубежного производства на русском языке. Зрителям доступно смотреть киноленты в режиме онлайн совершенно бесплатно. В архиве можно отыскать давно полюбившиеся сериалы, также без труда на ресурсе познакомиться с новинками. Для поиска нужного продукта на сайте существуют разделы. Сортировка идет по дате выпуска, жанрам и популярности. Исторические ленты, комедийные, остросюжетные – под любое настроение можно найти свой сериал.

Какие еще возможности дает людям компьютер?

Конечно же, обучение. С помощью массы собранных в Сети рецептов можно научиться вкусно готовить, затратив при этом минимум времени и средств. Если есть желание «прославиться», фото- и видео кулинарных шедевров и описание этапов готовки можно демонстрировать на собственном канале или сайте. Есть множество онлайн-уроков по изучению иностранных языков, по декоративно-прикладному творчеству. Удачно выполненные изделия можно впоследствии сделать подарками к праздникам родных и близких. Также существуют сайты мастеров, где работы можно предъявить и выставить на продажу. А это уже и польза для кошелька.

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