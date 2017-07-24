На чем зарабатывают пенсионеры: ECN трейдинг

На заслуженном отдыхе активные пенсионеры стремятся найти дополнительные источники доходов. Одни сдают в аренду машины и гаражи, другие предлагают угол или комнату в квартире. Кто-то становится наемным работником, иные открывают собственное дело. А некоторые, особенно люди, знакомые с основами экономики, выбирают тернистый, но интереснейший путь заработка – трейдинг.

Популярность рынка FOREX в последнее время набирает обороты, как следствие – увеличиваются серверные возможности, а также не стоят на месте и постоянно модернизируются технологии оказания брокерских услуг. Напомним, что брокер принимает участие в фондовых торгах, при осуществлении сделок ему отведена посредническая функция с последующим вознаграждением. Главное – провести сделку в рамках законных инструментов и в полном соответствии с пожеланиями своего заказчика. Существует не так много брокеров, которые осуществляют ECN трейдинг. Список брокеров с ECN счетами вы найдете тут: http://forexluck.ru/brokery-foreks/881-ecn. Все эти компании имеют надежную репутацию.

ECN расшифровывается как электронные торговые системы – «Electronic Communication Network». Брокеры, которые работают по этой технологии, не вмешиваются в процесс торговли, все происходит в авторежиме, без посредников. Торги проводятся по рыночному валютному курсу. Когда в терминале высвечивается цена, торги проводятся именно по ней, заявка выполняется молниеносно. Минимальный размер депозита начинается с $300.

При выборе ECN брокера нужно обязательно обратить внимание на присутствие лицензии, год открытия фирмы, который красноречиво скажет об опыте работы компании. Также важны известность брокера, его репутационная составляющая, количество активов и предоставление дополнительных услуг. Возможно, у того, на ком остановлен выбор, есть награды. Это тоже положительный момент для принятия решения в пользу брокера. Кроме того, нужно оценить соотношение стартового вклада и размера лота, которые доступны для торгов. По нормам риск-менеджмента в определенной сделке должно участвовать не более пяти процентов от всего капитала. Нужно понимать, что чем крупнее брокерская компания, тем солиднее ее партнерство, обеспечивающее ликвидность сделок. Ликвидность, к слову, это способность матресурсов быть реализованными за деньги по стоимости, близкой к рыночной.

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