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Мужики пробегутся в туфлях на каблуках... чтобы защитить женщин
По инф. rosbalt.ru   
18 Мая 2019 г.
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В Сакраменто в американском штате Калифорния мужчины устроят забег в женских туфлях на каблуках в рамках благотворительной акции. Как сообщает Footwear News, цель мероприятия — привлечь внимание общества к проблеме сексуального надругательства и домашнего насилия над женщинами.

Лодочки на шпильке для настоящих мужиков

Принять участие в забеге может любой мужчина. Однако придется заплатить $50 за аренду туфель, доступ к алкогольным напиткам, футболки с символикой мероприятия и сумку с сувенирами.

Акция пройдет 19 мая.

В России страсти по таким темам как "харрасмент" (домогательства в связи со служебными делами), сексуальная дискриминация и домашнее насилие - пока не кипят (хоть и на полном серьезе предлагались соответствующие законы). Но, вполне возможно, что и на улицах родных городов мы когда-нибудь увидим акции "в защиту женщин", ведь на самом деле проблема существует, мы просто не умеем о ней говорить (и крутим пальцами у виска, глядя на "выпендривающихся америкосов"). Первыми, напомним, подают свой голос актеры и деятели шоу-бизнеса. Ну, а за ними и остальные подтянутся - кто ради скандала и известности, а кто и из искренних побуждений. И кто знает, какие странные формы такой протест может принять? Поговорите об это со своими внуками, кстати (вот и повод для общения найдется).

По инф. rosbalt.ru

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