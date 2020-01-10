Можно ли заработать на ставках?

Все, кто делает ставки на спорт в букмекерских конторах рассчитывают на получение выигрыша. Многие игроки перечитывают обзоры, просматривают рейтинг капперов в Телеграмме, находят, казалось бы, лучших прогнозистов, но все равно оказываются в проигрыше на длинной дистанции. И тогда возникает вопрос - а возможен ли заработок на ставках на спорт?

Прибыльные ставки на спорт

Для того, чтобы действительно заработать на спортивных ставках, каждый игрок прежде всего должен уяснить суть работы букмекерской конторы. Ведь каким мы не оказался результат игры, букмекер всегда остается в плюсе. Происходит это потому, что в предлагаемых букмекером котировках изначально закладывается маржа, равная 6%-15%. А значит выигрыш беттера на длинной дистанции возможен только в случае преодоления размера букмекерской маржи.

К тому же БК просчитывает варианты, куда может быть направлен наибольший поток ставок и уравнивает баланс предложениями на линии. Большинство игроков, и в особенности это новички, ставят на фаворитов. Именно поэтому коэффициенты на них всегда очень низкие, и беттер играет на изначально невыгодных для него условиях. Следовательно, задача преодоленения маржи букмекерской конторы еще больше усложняется. Получить выигрыш на длинной дистанции невозможно и с экспрессами, так как риски в этом случае увеличиваются в разы.

Покупка или самостоятельное составление прогнозов

Разобравшись в принципах работы БК, игроку нужно уяснить еще одну вещь. Если делать ставки только исходя из букмекерских коэффициентов, не имея достаточного количества информации и обладая определенными знаниями, - остаться в плюсе просто невозможно. Поэтому принятие взвешенных решений, оценивание рисков и наличие качественных прогнозов являются основой для того, чтобы получать заработок от ставок, а не только удовольствие.

Составлять прогнозы любой беттер может попробовать сам. Каких-то денежных вложений это не потребует, но обязательно понадобятся хорошее знание одного из видов спорта, аналитические способности, терпение и много свободного времени. В случае, если хотя-бы одно из необходимых качеств у игрока отсутствует, лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Благо есть достаточно большое количество каперов, из которых наверняка можно выбрать надежного. Не ошибиться в выборе беттеру помогут специальные сайты. На них есть обзоры и отзывы о прогнозисте Димас из Батайска и остальных капперах, реализующих свои услуги на просторах интернета.

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