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Можно ли считать деньги в чужом кармане? А если это карман Примадонны?
По инф. oane.ws   
17 Августа 2018 г.
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alla pugacheva

По итогам недавних опросов Алла Пугачева до сих пор входит в ТОП-10 самых популярных артистов российской эстрады, в минуту звезда зарабатывает 150 тысяч рублей. Поклонников интересует как личная жизнь певицы, так и полученные ею гонорары. Хотя, в общем, в приличном обществе действует принцип - не считать деньги в чужом кармане (обычно это интересует только налогового инспектора).

По словам знающих людей, знаменитая звезда отечественной эстрады Алла Пугачева получает с одного своего концерта 24 миллиона рублей. Понятно, что сбережения накапливаются, и никто их дома хранить не будет, так как это неудобно и опасно.

У журналистов, в связи с этими данными, появилось предположение о том, что Алла Борисовна вместе со своей семьей собираются переехать на Кипр. Дело не только в местном климате и в возможности жить какое-то время в ЕС, но еще и в офшорах. Согласно местному закону, деньги полученные за пределами этой зоны, не подлежат налогообложению.

По инф. oane.ws

Из недавних новостей про Аллу Борисовну:

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