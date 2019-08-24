Можно ли обыграть игровые автоматы?

За время своего существования игровые автоматы многих людей сделали мультимиллионерами, хотя много богачей из-за этого стали банкротами. Несмотря на все риски, слот-машины и сейчас пользуются огромной популярностью, о чём свидетельствует официальный сайт Champion. Как новички, так и настоящие профессионалы продолжают искать новые методики, благодаря которым удастся сорвать джек-пот. Лучшей стратегией считается игра в слоты с наиболее высоким процентом отдачи и высокой ставкой. Однако не каждый игрок способен делать максимальные ставки, к тому же этот способ не всегда работает.

Виды стратегий для успешных игр в слот-машины

Любые стратегии не дают 100% гарантии, но они позволяют разобраться во всех тонкостях и сделать процесс игры более осмысленным. Все игровые автоматы новые и старые требуют определённых навыков и подходов. Рассмотрим некоторые из самых известных систем.

«Вверх по ступенькам»

Простая стратегия, основанная на начале игры с минимальной ставкой. Если она была выигрышной, то следующая уже увеличивается вдвое, а если проигрышной — то остаётся такой же или уменьшается в 2 раза. При этом верхний предел лучше ограничивать собственными финансовыми возможностями. В этом случае большие ставки в основном будут совершаться за счёт выигранных средств.

«Play and run» («Сыграл и беги»)

Название этой ставки уже говорит само за себя и рассчитана на людей, которые не могут позволить себе ставить большие деньги. Здесь важно определить для себя сколько игровых автоматов планируется испробовать и какое количество пустых пинов готовы себе позволить. После них нужно просто сменить слот на другой. Ставку лучше всегда делать одну и ту же. К плюсам этой системы можно отнести:

отсутствие неожиданного проигрыша всех денег;

в случае проигрышей игровая сессия будет гораздо длиннее;

выигрывая можно получить гораздо больше и вовремя остановиться.

«One game» («Одна игра»)

Для игры сразу выбирается один из наиболее интересных слотов. После выигрыша деньги можно забрать или продолжить игру. После проигрыша кредитов от первого спина слот нужно поменять. Такой способ будет кстати активным игроманам. Существует мнение, что первый спин всегда оказывается выигрышным, чтобы завлечь в игру, но это далеко не всегда так.

Все эти системы можно комбинировать друг с другом, а также постараться найти собственный подход. Главное определиться с лимитом денежных средств и ограничить себя по времени, чтобы не проиграть всё до последнего.

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