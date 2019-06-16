Можем и сами: как определиться в товарах и услугах без посторонней помощи

Не всегда человек в возрасте может обратиться за помощью или за каким-либо советом к своим родным и близким. И здесь абсолютно не обязательно иметь натянутые отношения, бывает ведь просто некогда, особенно молодым, людям среднего возраста и предпенсионерам – им всем нужно зарабатывать деньги. Таковы реалии, иначе не выжить. Но у людей постарше есть выход, нужно только проявить интерес и самостоятельность. Например, если требуется совет по приобретению какого-то товара, можно выйти в интернет. А там... найдется немало ресурсов, где можно прочитать отзывы о рекомендации в части тех или иных вещей, компаний-продавцов, фирм, оказывающих услуги и т.д. Только выбирай.

Конечно, хочется, чтобы мнения были объективными, и поэтому комментарии лучше смотреть не на сайтах самих структур, реализующих какую-то продукцию, или фирм, предлагающих какой-либо сервис. Лучше поискать независимых в этом плане игроков. Например, беспристрастные мнения размещает вот этот сайт: http://cloudzy.ru. Здесь собраны отзывы о компаниях Москвы. Удобный ресурс. Слева размещены помогающие поиску рубрики. Например, «бары, пабы», «авто, мото», «государство и общество», «животные и растения», «культура и искусство», «клубы», «недвижимость» и т.д. Узнать мнения можно практически обо всем. В самих позициях тоже не запутаешься. Дается название компании, есть ссылка на ее официальный сайт, телефоны и адрес фирмы, выведена средняя оценка данной структуры и обозначено количество отзывов. Цифра отзывов активна, нажав на нее, можно найти информацию о выбранной фирме более детализированную и, конечно, ознакомиться с мнениями. То, ради чего все собственно и задумывалось. И не потребуется взрослому человеку чья-либо помощь. Он справится сам.

Не стоит думать, к слову, что такие вот ресурсы с мнениями полезны только аудитории потребителей. Продавцы и компании, оказывающие услуги, тоже будут рады, если о них разместят положительный отзыв на независимом ресурсе. Ведь это им лучшая реклама, потому что она идет от самих потребителей, которые непосредственно сталкивались с работой фирмы, ее услугами и продукцией. И могут нарисовать реальную картину, основываясь на собственном опыте.

Есть и пожелания к работе самих таких сайтов с отзывами. То, что хотели бы видеть пользователи. Например, ресурсам нужно постоянно актуализировать информацию. Ведь на рынок приходят новые игроки, а некоторые наоборот исчезают, закрывшись или выбрав другое поле деятельности. И плюсом к отзывам хорошо было бы размещать фотографии. Принцип «лучше один раз увидеть» еще никто не отменял.

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