Montale Roses Musk - шикарный аромат

Сколько безоговорочной нежности, щедро приправленной силой характера и изящностью повадок, можно вложить всего в один лишь запах? В чем измеряется чистая, неподдельная эмоция?

Знакомясь с работами бренда, который завоевал беспрецедентную славу среди миллионной аудитории парфюмерных гурманов, вы точно поймете, что такое незабываемый парфюм. И пусть у этих духов Montale Roses Musk (смотрите фото и состав аромата по ссылке https://www.spellsmell.ru/women/montale/roses-musk/) нет впечатляющей предыстории и сладкой легенды о любви и страсти, это всего лишь "мускусные розы", даже не сомневайтесь в том, что это ольфакторное открытие сулит каждому массу впечатлений и положительных ощущений. Добро пожаловать в мир культовых композиций Пьера Монталя!

Роза для настоящего эстета

Распространенный стереотип о том, что парфюмерная роза всегда звучит плотно, маслянисто и сладко вдребезги разбивается о сияющий розовым светом флакон аромата "Монталь Розовый Мускус". Он настолько далек от прямолинейных густых цветов других аромо-конструкций, что остается лишь удивляться, насколько мелодичен и мягок ингредиент в этом случае. Конечно, важнейшую роль тут играют дорогие мускусы, добавленные в грамотной пропорции. Именно они делают запах обволакивающим и несколько телесным, невероятно чувственным и вдохновляющим. А вот еще несколько фактов о парфюме:

композиция признана самым настоящим бестселлером лейбла. Ее справедливо выделяют среди других изданий, благодаря тонкому, запоминающемуся, но, тем не менее, весьма диффузному и стойкому шлейфу;

поклонники аромата отмечают его абсолютную, хрустальную чистоту и способность потрясающе раскрываться в любую, даже очень жаркую погоду;

интересно, что третьим, почти тайным компонентом ароматной эссенции "Монталь Розовый Мускус" приходятся цветы жасмина, которые весьма ощутимо осязаются при внимательном анализе запаха.

Секретный афродизиак

Montale Roses Musk — идеальный пример того, насколько соблазнительным может быть парфюм, звучание которого формируется с помощью всего нескольких нот. Такая лаконичность в сочетании с мастерскими дозировками и продуманной концентрацией неизбежно обеспечивает бескомпромиссную красоту раскрытия. Переливы кажутся настоящими каскадами водопада из эстетики и свежести, приятной, ненавязчивой сладости, органичных цветочных флеров и мягкой анималистики. Некоторые говорят так же о едва уловимом «помадном» акценте, который добавляет композиции дороговизны и аристокртичности.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ