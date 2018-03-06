Модные шорты и гламурная обувь для лета 2018

Наступила жаркая и всеми любимая пора. Девчонки начали показывать свои красивые и стройные ножки. Для того, чтобы подчеркнуть красоту ног, девочки одевают шортики. С наступлением лета 2018 нежную, слабую половину человечества увидеть в таком элементе одежды можно везде: на вечеринках, на пляжах, на работе и просто на улице.

Лето 2018 радует модниц большим разнообразием шорт: гламурные, кожаные, классические, спортивные. Главным условием стало то, что шорты должны подчеркивать фигуру, привлекать внимание окружающих (особенно мужскую половину), создавать нежный женственный образ, соблазнять. Конечно же, в шортах должно быть удобно.

Выбираем ткань

Кожаные шорты появились в моде не так давно. Но за очень короткий промежуток времени покорили не одно сердце модниц и обрели повсеместную популярность. Если раньше кожаные шорты одевали девчонки, которые относились, например, к готам, байкерам и рокерам, то сейчас такие шорты носят даже на работу. Кожаные шортики отлично смотрятся с классической рубашкой, блузкой, пиджачком. Посвященный моде и стилю женский сайт содержит немало материалов с советами и рекомендациями по выбору стильных вещей. И шортам там уделено далеко не последнее место.

Несменным лидером уже не одно десятилетие остаются джинсовые шортики. Лето 2018 не стало изменять традициям и внесло в свою модную линию данные шорты с разными принтами и большой цветовой гаммой.

Их носят на пляжи, в рестораны, одевают, занимаясь шоппингом. Если в своем стиле вы отдаете предпочтение направлениям милитаризма, рока, кэжуала, то без такого элемента одежды, как джинсовые шорты, просто не обойтись.

Многие светские львицы прекрасно сочетают шорты с другой одеждой. Отдают предпочтение шортам с камушками, стразами.

Выбираем цвет

Лето порадует модниц яркими цветами: фиолетовый, лиловый, малиновый, а также окрашивание в стиле техники градиент, когда идет плавный переход от одного оттенка к другому.

Новинкой лета 2018 года считаются шорты, которые пошиты из той же ткани, что верхняя часть. Сочетание получается отличное. К шортам подходят пиджачки, рубашки. Популярны также шорты, которые повторяют рисунок сумки, платья, туники.

Спорт

Ведете активный образ жизни, все лето проходит в походах, путешествиях, занимаетесь активно спортом, значит, без спортивных шорт просто никак не обойтись. Этим летом модно носить коротенькие модели из трикотажа, бриджи, велосипедки. Спортивной быть всегда модно, да и к тому же, какой мужчина останется равнодушным к красивым, подтянутым ножкам и ягодицам.

Новинка – длинные шорты

Трендом летнего сезона 2018 года стали длинные шорты. Многие модельеры выпустили в свет шорты бермуды, капри. Данный вариант шорт подойдет той женской половине человечества, которая хочет не просто носить шорты, а и немного скорректировать свою фигуру. Благодаря свободному покрою сделать это легко.

Если есть необходимость скрыть область животика или талии, то отдавайте предпочтение шортам с завышенной талией.

Несмотря на то, что длинные шорты набирают небывалую популярность, все-таки не забывайте о коротких моделях. Короткие шорты выбирают девушки, которые гордятся своей фигурой и имеют идеальную форму ног. Мини-шорты подойдут стройным и длинноногим девушками. На сайте http://womans-days.ru/moda/ вы можете найти похожие рекомендации для стильных модниц.

Необычные цвета

Особое внимание летом стоит обратить на шорты с геометрическими рисунками. Полоски, ромбы, клетки, треугольники и остальные фигуры. Геометрия в одежде сделает ваш образ необычным.

В этом сезоне остаются модными шорты ахроматического оттенка. Не всем знакомо это слово, но все на самом деле просто. «Ахроматический» - бесцветный. Так называют одежду черного, серого и белого оттенков. Конечно, летом отдайте предпочтение белым шортам. Черные шорты и серые реже встречаются, но они отлично подойдут для создания делового образа.

Модная обувь

После шорт необходимо перейти к обуви, которая так же будет модной летом 2018 года и отлично подойдет к любому образу. Обувная линия наполнена большим буйством красок, уникальна и разнообразна.

Этим летом обувь украшена всевозможными стразами, кружевами. Моден красный цвет, золотистый и классический черный.

Туфли на деревянной платформе, заостренный нос, принты в виде бабочек. Все это модно и необычно.

В этом сезоне можно носить туфли с пряжкой, застежкой на щиколотке. Если раньше с застежкой на щиколотке была обувь лишь на шпильке, то сейчас это обувь и на ровной подошве, и на платформе. Модельеры пытаются сочетать красоту и удобство.

Спортивные модели

Для тех, кто привык носить спортивную обувь, лето 2018 так же приготовило много сюрпризов. В этом сезоне кроссовки кроме своей яркой цветовой гаммы выделяются еще и блестящими, гламурными деталями. Популярными стали модели, в которых сочетают платформу и сандалии. Такая обувь не только комфортная, но и модная.

Что касается обуви на платформе, то она остается несменным лидером продаж на протяжении вот уж нескольких лет. Элегантная, удобная, красивая, комфортная, подходит под любой созданный вами образ.

Оригинальные решения

Отдаете предпочтение каблуку, тогда обратите внимание на широкий каблук, который моден в этом сезоне. Это беспроигрышный вариант для бизнес-леди. Удобная колодка, ноги не устают, не отекают, целый день чувствуете себя уверенно. Толстый каблук дополняют аксессуарами. Создают самые необычные формы. Отдавайте предпочтение ярким, геометрическим рисункам. Геометрические фигуры этим летом актуальны не только в одежде, как видим, но и во всем, что касается обуви.

Посетив бутики, обратите внимание на обувь с бахромой или с мехом. Сейчас появился большой выбор сандалий с мехом, обуви с бахромой. Такая обувь выделит вас из окружающей среды и привлечет внимание.

Сандалии с ремешками на платформе, еще их называют гладиаторскими, также модны в этом сезоне. Они отлично дополнят женский образ. Носить их можно как под шорты, так и под коротенькое элегантное платье. Цвет выбирайте: кремовый, коричневый, зеленый. Возможно наличие разноцветных пряжек.

Животные мотивы сделали серьезный скачок нынешним летом. Леопардовый принт, обувь из змеиной кожи на каблуке прекрасно будет сочетаться с сумочкой, пиджаком с таким же рисунком.

Создайте незабываемый образ этим летом, оставайтесь всегда модными, красивыми и жизнерадостными!

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